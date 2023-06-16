«Пусть думает, что говорит». Маркес и Зарко поругались после аварии
Столкновение двух гонщиков MotoGP по ходу пятничных заездов на «Заксенринге» привело к эмоциональному обмену мнениями
Марк Маркес был на быстром круге во второй тренировке Гран При Германии, когда Жоан Зарко выехал с пит-лейна на стартовую прямую. Француз сразу сместился на гоночную траекторию, в результате чего два мотоцикла столкнулись и оказались в гравии.
Гонщики не пострадали, однако остались в высшей степени недовольны друг другом. На вопрос, видел ни он препятствие в лице Зарко, лидер заводской Honda ответил: «Знаете, задайте этот вопрос ему. Когда я сам допускаю ошибку, то всегда признаю это.
Но сейчас я очень зол, так как если кто-то и мог сделать так, чтобы столкновения не произошло, то это был Жоан. Этот парень выехал с пит-лейна, и именно ему следовало посмотреть назад. И если кто-то накатывает сзади, ты должен притормозить».
Маркес добавил, что сам уже не мог изменить траекторию, так как тогда ему пришлось бы тормозить на грязном асфальте, что наверняка привело бы к падению.
«Нам невероятно повезло, что никто не пострадал, – добавил шестикратный чемпион премьер-класса. – Я уже слышу, как начинаются все эти разговоры: "О, Марк очень опасно водит". Но я был на быстром круге, а избежать аварии мог только Жоан».
Авария: Марк Маркес, Repsol Honda, Жоан Зарко, Pramac Ducati
Зарко же категорически отказался принимать эту точку зрения.
«Обычное гоночное происшествие, – сказал гонщик Pramac Ducati. – Такие вещи случаются, хотя никому этого и не хочется.
Я аккуратно выехал с пит-лейна, сместился наружу и притормозил, а когда начал входить в поворот, увидел, что меня настигает большая группа. Я поднял мотоцикл [из наклона], увидел Марка – и тут он влетел в меня.
Хорошо, что удар пришелся по корпусу мотоцикла, а не по моей руке или ноге».
Француз отметил, что ему не понравилась реакция Маркеса сразу после столкновения, когда тот стал эмоционально обвинять Жоана.
«Мне нравится, как Марк выступает, как он атакует, – объяснил Зарко. – Он чемпион. Но когда начинает говорить, то теряет контроль.
Ему стоить дважды подумать до того, как открывать рот. Не знаю, с чего он взял, что это произошло по моей вине, но подобное просто неприемлемо.
Да, я хороший парень, но нельзя делать меня виновным только по этой причине. И сегодня ему было бы лучше извиниться».
Гонщик добавил, что сам не получил травм, а вот мотоцикл предстоит ремонтировать всю ночь, а он продолжит уик-энд на запасном.
«Но главное не в этом, – добавил Жоан. – Нам нужно уметь контролировать свои слова. Я не дурачок, и он не может вот так обвинять меня. Это просто нелепо».
Гран При Германии на «Заксенринге» продолжится квалификацией и спринтом в субботу, а в воскресенье участники этапа проведут главную гонку.
Еще два гонщика MotoGP выбыли из строя из-за травм
Галерея: зрелищная авария Накагами на «Заксенринге»
Стартовая решетка спринта Гран При Германии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Германии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Германии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Италии
Стартовая решетка Гран При Италии MotoGP
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