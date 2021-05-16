В эти выходные на трассе в Ле-Мане проходит мотоциклетный Гран При Франции, 5-й этап чемпионата мира по мотогонкам.

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Благодаря переменчивой погоде ход квалификации оказался весьма увлекательным – хотя результаты заездов и не назовешь сенсационными. Впрочем, кое-кто обращает на себя внимание: к примеру, попадавший в дюжину лучших Лоренцо Савадори на Aprilia (за свою недолгую карьеру он ни разу не стартовал выше чем с 19-го места) или оказавшийся в конце второй десятки лидер общего зачета Франческо Баньяя.

1. Фабио Куартараро

Monster Energy Yamaha MotoGP 2. Маверик Виньялес

Monster Energy Yamaha MotoGP 3. Джек Миллер

Ducati Team 4. Франко Морбиделли

Petronas Yamaha SRT 5. Жоан Зарко

Pramac Racing 6. Марк Маркес

Repsol Honda Team 7. Такааки Накагами

LCR Honda 8. Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team 9. Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT 10. Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing 11. Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Team Gresini 12. Лука Марини

Reale Avintia Racing 13. Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini 14. Жоан Мир

Team Suzuki Ecstar 15. Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar 16. Франческо Баньяя

Ducati Team 17. Данило Петруччи

KTM Tech3 18. Икер Лекуона

KTM Tech3 19. Алекс Маркес

LCR Honda 20. Эстеве Рабат

Pramac Racing 21. Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing 22. Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing

Гонка стартует в воскресенье в 15:00 – в прямом эфире ее, как обычно, можно будет посмотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25 по московскому времени.