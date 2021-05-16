Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане
Переменчивая погода подпортила уик-энд Франческо Баньяе и подарила лучшую в карьере стартовую позицию второму пилоту Aprilia
В эти выходные на трассе в Ле-Мане проходит мотоциклетный Гран При Франции, 5-й этап чемпионата мира по мотогонкам.
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Благодаря переменчивой погоде ход квалификации оказался весьма увлекательным – хотя результаты заездов и не назовешь сенсационными. Впрочем, кое-кто обращает на себя внимание: к примеру, попадавший в дюжину лучших Лоренцо Савадори на Aprilia (за свою недолгую карьеру он ни разу не стартовал выше чем с 19-го места) или оказавшийся в конце второй десятки лидер общего зачета Франческо Баньяя.
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Petronas Yamaha SRT
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Pramac Racing
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Repsol Honda Team
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7. Такааки Накагами
LCR Honda
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Repsol Honda Team
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9. Валентино Росси
Petronas Yamaha SRT
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10. Мигель Оливейра
Red Bull KTM Factory Racing
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11. Лоренцо Савадори
Aprilia Racing Team Gresini
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12. Лука Марини
Reale Avintia Racing
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13. Алеш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
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14. Жоан Мир
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15. Алекс Ринс
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18. Икер Лекуона
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Гонка стартует в воскресенье в 15:00 – в прямом эфире ее, как обычно, можно будет посмотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25 по московскому времени.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Франции
|Местонахождение
|Ле-Ман, кольцо Бугатти
|Автор
|Камиль Де Бастиани