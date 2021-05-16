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MotoGP / Гран При Франции Результаты

Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане

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Переменчивая погода подпортила уик-энд Франческо Баньяе и подарила лучшую в карьере стартовую позицию второму пилоту Aprilia

Провал лидера и успех аутсайдера: стартовая решетка гонки MotoGP в Ле-Мане

В эти выходные на трассе в Ле-Мане проходит мотоциклетный Гран При Франции, 5-й этап чемпионата мира по мотогонкам.

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Благодаря переменчивой погоде ход квалификации оказался весьма увлекательным – хотя результаты заездов и не назовешь сенсационными. Впрочем, кое-кто обращает на себя внимание: к примеру, попадавший в дюжину лучших Лоренцо Савадори на Aprilia (за свою недолгую карьеру он ни разу не стартовал выше чем с 19-го места) или оказавшийся в конце второй десятки лидер общего зачета Франческо Баньяя.

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3. Australia Джек Миллер

Ducati Team

4. Italy Франко Морбиделли

Petronas Yamaha SRT

 

5. France Жоан Зарко

Pramac Racing

 

 

6. Spain Марк Маркес

Repsol Honda Team

7. Japan Такааки Накагами

LCR Honda

 

8. Spain Пол Эспаргаро

Repsol Honda Team

 

 

9. Italy Валентино Росси

Petronas Yamaha SRT

10. Portuga Мигель Оливейра

Red Bull KTM Factory Racing

 

11. Italy Лоренцо Савадори

Aprilia Racing Team Gresini

 

 

12. Italy Лука Марини

Reale Avintia Racing

13. Spain Алеш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

 

14. Spain Жоан Мир

Team Suzuki Ecstar

 

 

15. Spain Алекс Ринс

Team Suzuki Ecstar

16. Italy Франческо Баньяя

Ducati Team

 

17. Italy Данило Петруччи

KTM Tech3

 

 

18. Spain Икер Лекуона

KTM Tech3

19. Spain Алекс Маркес

LCR Honda

 

20. Spain Эстеве Рабат

Pramac Racing

 

 

21. South Africa Брэд Биндер

Red Bull KTM Factory Racing

22. Italy Энеа Бастьянини

Reale Avintia Racing

 

 

Гонка стартует в воскресенье в 15:00 – в прямом эфире ее, как обычно, можно будет посмотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:25 по московскому времени.

 

 

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Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha

Предыдущая новость

Чехарда с погодой едва не подарила Маркесу поул на гонке MotoGP в Ле-Мане. Но в итоге впереди две заводских Yamaha
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Франции
Местонахождение Ле-Ман, кольцо Бугатти
Автор Камиль Де Бастиани

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