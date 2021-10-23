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MotoGP / Гран При Мизано Новости

Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке

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Итальянский гонщик надеется продлить титульную борьбу

Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке

Франческо Баньяя завоевал поул-позицию на Гран При Мизано MotoGP, в то время как лидер чемпионата Фабио Куартараро стал только 15-м. Это дает Баньяе хорошие шансы уменьшить свое 52-очковое отставание от пилота Yamaha в чемпионате. Но итальянец уверяет, что результат Куартараро никак не повлияет на его подход к гонке.

«Мне нужно было бы атаковать, если бы он стартовал вторым, и я думаю, что нужно атаковать, когда он стартует 15-м, – сказал Баньяя. – Ведь единственное, что я могу сделать, чтобы сохранить шансы на титул, это выиграть завтра. Эта цель не изменилась бы, если бы Фабио стартовал впереди».

Рядом с Баньяей будет стартовать его партнер по Ducati Джек Миллер. Австралиец заверил, что команда не требовала от него помогать напарнику, но он и сам не намерен тому вредить.

«Мне пока никто ничего не говорил про командные приказы, – сказал Миллер. – На байке сижу я и у меня есть здравый смысл. Мы все хотим одного, все хотим победы Ducati, и сейчас Франческо это наш лучший шанс. Конечно, для меня это ничего не меняет. Я здесь чтобы выжимать свой максимум. 

В скорости Франческо в Мизано нет сомнений, так что я постараюсь удержаться позади него. Если скорость позволит, то я попробую обогнать и потащу его за собой. Но атаковать его сломя голову каждые три поворота я не стану».

Несмотря на провал в квалификации, Куартараро сохраняет шансы стать чемпионом мира уже в это воскресенье. Узнать сможет ли француз это сделать, вы сможете посмотрев гонку MotoGP в Мизано в прямом эфире на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

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