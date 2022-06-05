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MotoGP / Гран При Каталонии Новость

«Просто забыл». Эспаргаро объяснил нелепую ошибку с финишем

Гонщик Aprilia потерял второе место на Гран При Каталонии, решив, что борьба уже завершена в тот момент, когда до конца дистанции оставался еще круг

Льюис Дункан
Автор:
Соавтор:
Херман Гарсия Казанова
«Просто забыл». Эспаргаро объяснил нелепую ошибку с финишем
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Алеш Эспаргаро стартовал на девятом этапе MotoGP в Барселоне с поула и после непростой борьбы с соперниками из Pramac занимал в концовке уверенное второе место.  

Однако в тот момент, когда остальные участники помчались на финальный круг, испанец сбросил скорость и стал приветствовать болельщиков – он решил, что гонка уже завершена. 

Это стоило Алешу чувствительной потери очков – он смог финишировать только на пятой позиции.

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Как рассказал сам Эспаргаро, столь досадный исход стал следствием сочетания нескольких факторов, но прежде всего виноват он сам.

«Единственное, что в моих силах – это извиниться, – признал он. – Подобные ошибки на нашем уровне просто непозволительны. 

Это полностью моя вина. Наш информационный щит располагается слишком близко к первому повороту. Я ехал первым в плотной группе, потому у меня просто не было времени смотреть на количество оставшихся кругов и отрыв от [Хорхе] Мартина. 

Ошибка Алеша Эспаргаро, Aprilia, в Барселоне

Ошибка Алеша Эспаргаро, Aprilia, в Барселоне

Я атаковал изо всех сил. И если за отрывом все же старался следить, то для подсчета кругов поглядывал на [информационную] башню (на фото ниже – прим.ред.). Именно на ней я и увидел L1 – один круг.

Так что я проехал еще круг [и прекратил борьбу], я просто забыл, что здесь, когда лидер отправляется на финальный круг, пишут не L1, а L0.   

Так что на прямой я отпустил газ. Мне дико стыдно перед командой. Пусть даже у меня не было скорости, чтобы бороться с Фабио [Куартараро] за победу, но если я хочу опередить его в чемпионате, то просто не могу допускать такие ошибки. Сегодня я потерял девять очков и очень извиняюсь за это».

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Говоря о ходе самой гонки, Алеш добавил: «Вчера представители Michelin вели с командой активный диалог. Они говорили, что мне стоит действовать чуть плавнее на первых кругах. В итоге я проехал первый круг слишком плавно. 

Зато в концовке резины хватило, чтобы обогнать Мартина и начать уезжать от него. Думаю, фабио сегодня был не быстрее меня, но он действовал умнее. Он атаковал с самого начала, а когда отрыв достиг 2,5 секунд, нагнать его было уже нереально. 

Думаю, будь я за ним с самого начала – что-то могло получиться. Но после финиша у вас всегда такие мысли».

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