Недавний мотоциклетный Гран При Штирии был отмечен не только пожаром после столкновения двух пилотов в начале гонки и первой победой новичка Хорхе Мартина, но и большим количеством наказаний за нарушение границ трассы.

12 пилотов из 22-х стартовавших в гонке после ее возобновления (Лоренцо Савадори, сломавший лодыжку в аварии, на рестарт не вышел) получили предупреждения за троекратный выезд за пределы трассы. 5 из этой дюжины нарушили границы дважды 5 раз или больше – и получили наказание в виде проезда по штрафной петле. На предыдущей гонке в голландском Ассене предупреждения получили только 5 гонщиков, а наказание – всего один.

Среди пострадавших от судей на «Ред Булл Ринге» оказался и Кэл Кратчлоу, вернувшийся на трассы MotoGP после полугодового перерыва. Британец лишился места в чемпионате в конце прошлого сезона и присоединился в качестве тест-пилота к Yamaha. В числе участников Гран При Штирии он оказался по т.н. системе уайлд-кард, которая позволяет заводским коллективам на отдельных этапах выставлять третьего пилота.

Среди прочего Кратчлоу известен прямой высказываний и нежеланием ходить за словом в карман. Неудивительно, что после финиша гонки журналисты обратились за комментариями в том числе к британцу.

«Такое случается много где, но здесь это происходит в другом масштабе. Просто трасса тут дерьмовая, – заявил Кратчлоу. – Здесь слишком сложно не выехать за пределы трассы. Слишком много поворотов с асфальтом с внешней стороны от поребрика. И когда ты едешь в группе, в слип-стриме за кем-то, когда байк начинает приплясывать в районе апекса, ты сам собой оказываешься за пределами трассы.

Но больше всего меня разозлило то, что на приборной панели не появилось сообщения о предупреждении. Нужная лампочка зажигалась – но в совершенно другое время. Я потом все проверил – и оказалось, что между вынесением предупреждения и загоранием лампочки прошло 15 минут. Так что, определенно, это не было сигналом о нарушении границ трассы. А другого сигнала и не пришло.

Вопрос еще в том, как работают датчики. Бывает, что половина колеса у тебя уже над асфальтом в зоне безопасности – но едешь ты в этот момент еще по поребрику. И мне кажется, датчик и этот момент фиксирует как нарушение. С чем я не согласен, так как фактически выезда за границу трассы не происходит.

С этим сложно разобраться, но главный вопрос – получает ли пилот преимущество? Мне так не кажется. Если кто-то на выезде за пределы трассы отыгрывает секунду – я согласен, что преимущество очевидно. Но в нашем случае ты каждый второй раз, если не чаще, наоборот, теряешь время – потому что мотоцикл слегка скользит.

Так что, я не согласен с ситуацией, когда пилот слегка съезжает с поребрика – и за это его лишают позиции на последнем круге. В этом нет ничего хорошего».

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Напомним, что в ближайшие выходные на трассе «Ред Булл Ринг» пройдет еще один этап MotoGP. Прямые трансляции квалификаций и гонок во всех классах по традиции можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».