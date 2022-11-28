«Просто потратили на меня время и деньги». Гонщика MotoGP удивил подход Honda
Пол Эспаргаро раскритиковал свою бывшую команду за решение не ставить обновления на его мотоцикл
После многих сезонов в составе KTM Пол Эспаргаро получил приглашение в состав заводской Honda, цвета которой начал защищать с 2021 года. Испанец выиграл одну квалификацию и дважды поднимался на подиум, но неважная форма японской команды подтолкнула его с сезона-23 вернуться в KTM.
Как только об этом стало известно, Honda мгновенно прекратила устанавливать на байк Эспаргаро свои новейшие разработки.
На тестах в Валенсии, прошедших после завершения сезона, Пол уже ездил на KTM. Сравнивая две команды, он сказал: «Сейчас я испытывал одну идею для задка мотоцикла. Помню, как мы начинали работу над ней, когда я уходил.
Это совсем другой подход к работе. Там, откуда я ушел, он был неправильным. Это их выбор, я им ничего не говорил – кто я такой. Мое дело – гоняться на байке.
Сложно принять такое, но в итоге все вернулось к тому, с чего началось. Это не моя база, не мой мотоцикл. Я делаю то, что они мне укажут.
Понятно, что мне это не по душе. У меня было ощущение, что они просто тратили впустую свое время и деньги. Вместо этого я мог получить мотивацию, выступать в полную силу, приносить результаты и получать гораздо больше удовольствия.
Мне сложно судить – не хотели они этого или просто не могли».
На тестах после окончания сезона Эспаргаро начал работу с Tech3 GASGAS Factory Racing
Фото: GasGas Factory Racing
Он добавил: «Я чувствую, что был гонщиком заводской Honda только один сезон [в 2021-м]. В этом году все выглядело совершенно ненужным – с одними и теми же проблемами на каждом этапе, в каждой гонке. Все это очень непросто.
Когда я сталкиваюсь с проблемой, то обычно начинаю искать ее решение. Не у всех гонщиков один и тот же стиль управления, так что надо адаптироваться, искать способы стать сильнее. Но это был не тот случай.
Я невероятно расстроен всей этой ситуацией, так как у меня, полагаю, есть очень хороший потенциал. На предсезонных тестах в Катаре я вообще был одним из лучших, но потом результаты стали постепенно снижаться.
Это MotoGP, здесь надо постоянно прибавлять и улучшаться, но у нас этого не было. Ну, во всяком случае, в моей половине гаража.
Именно поэтому сложностей стало так много и все закончилось так, как закончилось. Надеюсь, в будущем у меня еще будет возможность показать, на что я действительно способен».
Эспаргаро признал, что два сезона в Honda стали самыми сложными в его карьере.
31-летний испанец объяснил: «Успехи приносят опыт, а сложные ситуации учат вас тому, как справляться со стрессом. Знаете, два прошедших года стали для меня самыми сложными в спорте – показывать плохие результаты особенно неприятно, когда ты в известных цветах на известном байке.
Это очень болезненно – и сказывается даже на моей личной жизни. У меня две дочки, я люблю проводить время с семьей, но даже там получать позитив было сложно. Выходит так, что хорошие моменты пролетают невероятно быстро, а плохие очень мешают тебе, так как они происходят у всех на глазах.
Так что, надеюсь, в ближайшие год-два появится что-то хорошее, и я смогу радоваться чуть больше, чем по ходу двух прошедших сезонов».
В 2023-м Пол Эспаргаро будет выступать за команду Tech3 на мотоцикле KTM в цветах бренда GasGas.
Самое важное:
«Просто потратили на меня время и деньги». Гонщика MotoGP удивил подход Honda
Пол Эспаргаро раскритиковал свою бывшую команду за решение не ставить обновления на его мотоцикл
Прощальный сезон WTCR завершился двойным успехом Audi
Натанаэль Бертон и Жиль Магнус добились побед на трассе в Джидде
Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом
По мнению австралийского экс-пилота, своим шагом команда продемонстрировала пренебрежение к тем, кто только начинает карьеру
Трассу в Джидде переделали к гонке Ф1 2023 года
Изменения, призванные улучшить обзорность и безопасность гонок, затронли в общей сложности 13 поворотов саудовского кольца