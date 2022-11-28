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«Просто потратили на меня время и деньги». Гонщика MotoGP удивил подход Honda

Пол Эспаргаро раскритиковал свою бывшую команду за решение не ставить обновления на его мотоцикл

Меган Уайт
Автор:
Соавтор:
Льюис Дункан
«Просто потратили на меня время и деньги». Гонщика MotoGP удивил подход Honda
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После многих сезонов в составе KTM Пол Эспаргаро получил приглашение в состав заводской Honda, цвета которой начал защищать с 2021 года. Испанец выиграл одну квалификацию и дважды поднимался на подиум, но неважная форма японской команды подтолкнула его с сезона-23 вернуться в KTM.

Как только об этом стало известно, Honda мгновенно прекратила устанавливать на байк Эспаргаро свои новейшие разработки.

На тестах в Валенсии, прошедших после завершения сезона, Пол уже ездил на KTM. Сравнивая две команды, он сказал: «Сейчас я испытывал одну идею для задка мотоцикла. Помню, как мы начинали работу над ней, когда я уходил. 

Это совсем другой подход к работе. Там, откуда я ушел, он был неправильным. Это их выбор, я им ничего не говорил – кто я такой. Мое дело – гоняться на байке. 

Сложно принять такое, но в итоге все вернулось к тому, с чего началось. Это не моя база, не мой мотоцикл. Я делаю то, что они мне укажут. 

Понятно, что мне это не по душе. У меня было ощущение, что они просто тратили впустую свое время и деньги. Вместо этого я мог получить мотивацию, выступать в полную силу, приносить результаты и получать гораздо больше удовольствия. 

Мне сложно судить – не хотели они этого или просто не могли». 

На тестах после окончания сезона Эспаргаро начал работу с Tech3 GASGAS Factory Racing

На тестах после окончания сезона Эспаргаро начал работу с Tech3 GASGAS Factory Racing

Фото: GasGas Factory Racing

Он добавил: «Я чувствую, что был гонщиком заводской Honda только один сезон [в 2021-м]. В этом году все выглядело совершенно ненужным – с одними и теми же проблемами на каждом этапе, в каждой гонке. Все это очень непросто.

Когда я сталкиваюсь с проблемой, то обычно начинаю искать ее решение. Не у всех гонщиков один и тот же стиль управления, так что надо адаптироваться, искать способы стать сильнее. Но это был не тот случай. 

Я невероятно расстроен всей этой ситуацией, так как у меня, полагаю, есть очень хороший потенциал. На предсезонных тестах в Катаре я вообще был одним из лучших, но потом результаты стали постепенно снижаться. 

Это MotoGP, здесь надо постоянно прибавлять и улучшаться, но у нас этого не было. Ну, во всяком случае, в моей половине гаража.  

Именно поэтому сложностей стало так много и все закончилось так, как закончилось. Надеюсь, в будущем у меня еще будет возможность показать, на что я действительно способен».

Эспаргаро признал, что два сезона в Honda стали самыми сложными в его карьере.

31-летний испанец объяснил: «Успехи приносят опыт, а сложные ситуации учат вас тому, как справляться со стрессом.  Знаете, два прошедших года стали для меня самыми сложными в спорте – показывать плохие результаты особенно неприятно, когда ты в известных цветах на известном байке. 

Это очень болезненно – и сказывается даже на моей личной жизни. У меня две дочки, я люблю проводить время с семьей, но даже там получать позитив было сложно. Выходит так, что хорошие моменты пролетают невероятно быстро, а плохие очень мешают тебе, так как они происходят у всех на глазах. 

Так что, надеюсь, в ближайшие год-два появится что-то хорошее, и я смогу радоваться чуть больше, чем по ходу двух прошедших сезонов».

В 2023-м Пол Эспаргаро будет выступать за команду Tech3 на мотоцикле KTM в цветах бренда GasGas. 

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