Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
03 Часов
:
42 Минут
:
11 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
MotoGP / Гран При Австралии / Статистика

Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии

Поделились
Комментарии
Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии
Автор:
, редактор MotoGP, Motorsport.com (Франция)
29 окт. 2019 г., 14:08

Трасса «Филипп-Айленд» стала ареной новых достижений Марка Маркеса – но по итогам гонки в Австралии есть чем похвастаться не только испанцу и Honda.

Читайте также:

Слайдер
Список

Марк Маркес продолжает фантастическую серию: с прошлогоднего Гран При Австрии он если добирается до финиша, то первым или вторым

Марк Маркес продолжает фантастическую серию: с прошлогоднего Гран При Австрии он если добирается до финиша, то первым или вторым
1/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

С 16-ю подиумами за сезон Маркес уже повторил свой лучший результат, показанный в 2013-м, в год дебюта испанца в MotoGP. А ведь впереди еще три гонки...

С 16-ю подиумами за сезон Маркес уже повторил свой лучший результат, показанный в 2013-м, в год дебюта испанца в MotoGP. А ведь впереди еще три гонки...
2/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

14 из этих 16-ти подиумов добыты подряд. Такого раньше не случалось даже с Маркесом

14 из этих 16-ти подиумов добыты подряд. Такого раньше не случалось даже с Маркесом
3/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

На счету у Маркеса сейчас 375 очков. Так много он раньше не завоевывал ни в одном из классов чемпионата мира. Более того, у гонщика Honda есть вполне реальные шансы побить рекорд Хорхе Лоренсо, в 2010 году набравшего 383 балла

На счету у Маркеса сейчас 375 очков. Так много он раньше не завоевывал ни в одном из классов чемпионата мира. Более того, у гонщика Honda есть вполне реальные шансы побить рекорд Хорхе Лоренсо, в 2010 году набравшего 383 балла
4/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

55-я победа Маркеса в премьер-классе позволила испанцу переместиться на третье место в истории по этому показателю, обогнав Мика Дуэна. Маркес также является самым успешным из пилотов, выступавших на Honda

55-я победа Маркеса в премьер-классе позволила испанцу переместиться на третье место в истории по этому показателю, обогнав Мика Дуэна. Маркес также является самым успешным из пилотов, выступавших на Honda
5/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Отрыв Маркеса в 11,413 с от финишировавшего вторым Кэла Кратчлоу стал рекордно большим для гонок MotoGP на «Филипп-Айленде». Маркес, Кратчлоу и Джек Миллер впервые поднялись на подиум втроем

Отрыв Маркеса в 11,413 с от финишировавшего вторым Кэла Кратчлоу стал рекордно большим для гонок MotoGP на «Филипп-Айленде». Маркес, Кратчлоу и Джек Миллер впервые поднялись на подиум втроем
6/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Джек Миллер стал первым австралийцем, поднявшимся на подиум домашнего Гран При, с момента победы в этой гонке Кейси Стоунера в 2012 году. Впрочем, это утверждение актуально, только если ограничиваться классом MotoGP. В младших классах последним австралийцем на домашнем подиуме до этого тоже был Миллер – в гонке Moto3 в 2014 году

Джек Миллер стал первым австралийцем, поднявшимся на подиум домашнего Гран При, с момента победы в этой гонке Кейси Стоунера в 2012 году. Впрочем, это утверждение актуально, только если ограничиваться классом MotoGP. В младших классах последним австралийцем на домашнем подиуме до этого тоже был Миллер – в гонке Moto3 в 2014 году
7/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

С момента упомянутого выше успеха Кейси Стоунера марка Ducati не может подняться в Австралии выше третьего места

С момента упомянутого выше успеха Кейси Стоунера марка Ducati не может подняться в Австралии выше третьего места
8/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя и Хоан Мир, проводящие свой дебютный сезон в премьер-классе, стали 4-м и 5-м соответственно и показали таким образом лучшие результаты в своих коротких карьерах в MotoGP

Франческо Баньяя и Хоан Мир, проводящие свой дебютный сезон в премьер-классе, стали 4-м и 5-м соответственно и показали таким образом лучшие результаты в своих коротких карьерах в MotoGP
9/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

6-е место Андреа Янноне и 10-е Алеша Эспаргаро позволили Aprilia набрать наибольшее количество очков за одну гонку с момента запуска нынешней программы выступлений в 2015 году. Результат Янноне также стал лучшим для марки на «Филипп-Айленде» (ранее Aprilia не поднималась здесь выше 9-го) и лучшим для мотоцикла RS-GP с прошлогоднего финала сезона в Арагоне

6-е место Андреа Янноне и 10-е Алеша Эспаргаро позволили Aprilia набрать наибольшее количество очков за одну гонку с момента запуска нынешней программы выступлений в 2015 году. Результат Янноне также стал лучшим для марки на «Филипп-Айленде» (ранее Aprilia не поднималась здесь выше 9-го) и лучшим для мотоцикла RS-GP с прошлогоднего финала сезона в Арагоне
10/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Валентино Росси провел свою 400-ю гонку в чемпионате мира, если считать выступления во всех трех классах. Это значит, что итальянец принял участие в 42,5 % Гран При, проходивших в рамках чемпионата мира

Валентино Росси провел свою 400-ю гонку в чемпионате мира, если считать выступления во всех трех классах. Это значит, что итальянец принял участие в 42,5 % Гран При, проходивших в рамках чемпионата мира
11/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Закончив гонку 8-м, Росси довел длину своей беспобедной серии, начавшейся два года назад в Германии, до 44-х Гран При. Столь же длинной «засуха» в карьере Доктора была с Гран При Португалии 2010 года до гонки в Барселоне в 2013-м (серия включала в себя два сезона выступлений за Ducati). А вот результативность в рамках нынешней серии ниже: в среднем 5,11 очка за гонку против 5,59 шесть лет назад

Закончив гонку 8-м, Росси довел длину своей беспобедной серии, начавшейся два года назад в Германии, до 44-х Гран При. Столь же длинной «засуха» в карьере Доктора была с Гран При Португалии 2010 года до гонки в Барселоне в 2013-м (серия включала в себя два сезона выступлений за Ducati). А вот результативность в рамках нынешней серии ниже: в среднем 5,11 очка за гонку против 5,59 шесть лет назад
12/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Росси впервые с гонки в США провел несколько кругов во главе пелотона, Кэл Кратчлоу лидировал впервые в сезоне. Маркес отметился лидерством во всех гонках этого года

Росси впервые с гонки в США провел несколько кругов во главе пелотона, Кэл Кратчлоу лидировал впервые в сезоне. Маркес отметился лидерством во всех гонках этого года
13/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

8-е место Росси и падение Виньялеса на последнем круге привели к тому, что для Yamaha австралийский Гран При по количеству набранных очков стал худшим в сезоне

8-е место Росси и падение Виньялеса на последнем круге привели к тому, что для Yamaha австралийский Гран При по количеству набранных очков стал худшим в сезоне
14/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Данило Петруччи впервые в сезоне сошел с трассы. До этого он оставался единственным из пилотов, кто не только финишировал во всех гонках, но и набрал в этих гонках очки

Данило Петруччи впервые в сезоне сошел с трассы. До этого он оставался единственным из пилотов, кто не только финишировал во всех гонках, но и набрал в этих гонках очки
15/15

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Следующая новость
Положение в зачете MotoGP после ГП Австралии

Предыдущая новость

Положение в зачете MotoGP после ГП Австралии

Следующая новость

Накагами успешно перенес операцию на плече

Накагами успешно перенес операцию на плече
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Австралии
Сессия Гонка
Местонахождение Филлип-Айленд
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Кэл Кратчлоу В Магазин , Алеш Эспаргаро , Марк Маркес В Магазин , Данило Петруччи , Андреа Янноне В Магазин , Джек Миллер , Франческо Баньяя , Хоан Мир
Команды Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team , Ducati Team В Магазин , Pramac Racing , Team Suzuki MotoGP , Team LCR , Aprilia Racing Team
Автор Лена Буффа

MotoGP Следующая сессия

Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Самое важное:

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
MGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
MGP

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MGP

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
MGP

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.