Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии
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Трасса «Филипп-Айленд» стала ареной новых достижений Марка Маркеса – но по итогам гонки в Австралии есть чем похвастаться не только испанцу и Honda.
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Марк Маркес продолжает фантастическую серию: с прошлогоднего Гран При Австрии он если добирается до финиша, то первым или вторым
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
С 16-ю подиумами за сезон Маркес уже повторил свой лучший результат, показанный в 2013-м, в год дебюта испанца в MotoGP. А ведь впереди еще три гонки...
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
14 из этих 16-ти подиумов добыты подряд. Такого раньше не случалось даже с Маркесом
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
На счету у Маркеса сейчас 375 очков. Так много он раньше не завоевывал ни в одном из классов чемпионата мира. Более того, у гонщика Honda есть вполне реальные шансы побить рекорд Хорхе Лоренсо, в 2010 году набравшего 383 балла
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
55-я победа Маркеса в премьер-классе позволила испанцу переместиться на третье место в истории по этому показателю, обогнав Мика Дуэна. Маркес также является самым успешным из пилотов, выступавших на Honda
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Отрыв Маркеса в 11,413 с от финишировавшего вторым Кэла Кратчлоу стал рекордно большим для гонок MotoGP на «Филипп-Айленде». Маркес, Кратчлоу и Джек Миллер впервые поднялись на подиум втроем
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Джек Миллер стал первым австралийцем, поднявшимся на подиум домашнего Гран При, с момента победы в этой гонке Кейси Стоунера в 2012 году. Впрочем, это утверждение актуально, только если ограничиваться классом MotoGP. В младших классах последним австралийцем на домашнем подиуме до этого тоже был Миллер – в гонке Moto3 в 2014 году
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
С момента упомянутого выше успеха Кейси Стоунера марка Ducati не может подняться в Австралии выше третьего места
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Франческо Баньяя и Хоан Мир, проводящие свой дебютный сезон в премьер-классе, стали 4-м и 5-м соответственно и показали таким образом лучшие результаты в своих коротких карьерах в MotoGP
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
6-е место Андреа Янноне и 10-е Алеша Эспаргаро позволили Aprilia набрать наибольшее количество очков за одну гонку с момента запуска нынешней программы выступлений в 2015 году. Результат Янноне также стал лучшим для марки на «Филипп-Айленде» (ранее Aprilia не поднималась здесь выше 9-го) и лучшим для мотоцикла RS-GP с прошлогоднего финала сезона в Арагоне
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Валентино Росси провел свою 400-ю гонку в чемпионате мира, если считать выступления во всех трех классах. Это значит, что итальянец принял участие в 42,5 % Гран При, проходивших в рамках чемпионата мира
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Закончив гонку 8-м, Росси довел длину своей беспобедной серии, начавшейся два года назад в Германии, до 44-х Гран При. Столь же длинной «засуха» в карьере Доктора была с Гран При Португалии 2010 года до гонки в Барселоне в 2013-м (серия включала в себя два сезона выступлений за Ducati). А вот результативность в рамках нынешней серии ниже: в среднем 5,11 очка за гонку против 5,59 шесть лет назад
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Росси впервые с гонки в США провел несколько кругов во главе пелотона, Кэл Кратчлоу лидировал впервые в сезоне. Маркес отметился лидерством во всех гонках этого года
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
8-е место Росси и падение Виньялеса на последнем круге привели к тому, что для Yamaha австралийский Гран При по количеству набранных очков стал худшим в сезоне
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Данило Петруччи впервые в сезоне сошел с трассы. До этого он оставался единственным из пилотов, кто не только финишировал во всех гонках, но и набрал в этих гонках очки
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Филлип-Айленд
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Кэл Кратчлоу В Магазин , Алеш Эспаргаро , Марк Маркес В Магазин , Данило Петруччи , Андреа Янноне В Магазин , Джек Миллер , Франческо Баньяя , Хоан Мир
|Команды
|Yamaha Factory Racing , Repsol Honda Team , Ducati Team В Магазин , Pramac Racing , Team Suzuki MotoGP , Team LCR , Aprilia Racing Team
|Автор
|Лена Буффа
Прорыв Aprilia и засуха Росси: интересная статистика мотоциклетного Гран При Австралии
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