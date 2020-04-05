Промоутер MotoGP экстренно заплатит командам 9 млн евро

Ранее на этой неделе компания Dorna – промоутер чемпионата мира по мотогонкам – обнародовала свой план поддержать команды, которые могут оказаться в сложной финансовой ситуации из-за переноса целого ряда гонок. Речь идет о перечислении денег всем частным командам – в число которых не попадают только четыре коллектива MotoGP (Honda, Yamaha, Ducati и Suzuki).

Промоутер планирует перечислить командам чуть больше 9 миллионов евро. Коллективы MotoGP (включая Aprilia и KTM, которые Dorna не считает заводскими) будут получать по 250 000 долларов с апреля по июнь – таким образом, командам топового класса достанется примерно половина общей суммы.

Остальное будет распределено между коллективами, выступающими в классах Moto2 и Moto3 из расчета по 25 000 долларов в месяц на каждого заявленного на участие в чемпионате пилота.

Читайте также: В MotoGP будут рады провести 10 гонок в 2020 году

Пока речь отнюдь не идет о безвозмездной финансовой помощи: Dorna перечисляет командам деньги, которые те в теории должны получить осенью или зимой как свою долю заработанных чемпионатом денег. Однако у многих экспертов по-прежнему нет уверенности, что промоутеру в этом году вообще удастся разыграть чемпионат мира – и если опасения скептиков оправдаются, статус выплат командам станет неопределенным. Впрочем, представители Dorna уже заявили, что готовы продолжить финансовую поддержку команд, если летом ситуация будет развиваться неблагоприятным образом.

Напомним, что пока этапы чемпионата мира не проводятся, на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» есть возможность увидеть записи легендарных гонок прошлого (с русским комментарием) – а также в прямом эфире наблюдать за кибергонками с участием звезд MotoGP. Ближайший такой виртуальный заезд пройдет 12 апреля.