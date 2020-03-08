Производители MotoGP устроят частные тесты в Хересе

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
80 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
108 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
122 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
150 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
157 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
185 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
234 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
248 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Производители MotoGP устроят частные тесты в Хересе

Поделились
Комментарии
Производители MotoGP устроят частные тесты в Хересе
Автор:
8 мар. 2020 г., 12:31

KTM, Suzuki и Honda попытаются наверстать пропуск Гран При Катара из-за коронавируса

Ряд производителей мотоциклов, участвующих в чемпионате MotoGP, намерены провести частные тесты в марте. По информации Motorsport.com, на 18-20 числа трасса в испанском Хересе зарезервирована за KTM. Причем производитель привлечет для тестов всех своих гонщиков, включая клиентскую команду Tech3.

Помимо KTM, в Хересе частные тесты проведут Honda и Suzuki. Правда, они ограничатся участием лишь тест-пилотов.

В Херес также должна была приехать Aprilia, но из-за карантина в районе Венеции, где располагается их база, участие компании в тестах под вопросом. Под карантин также попала Yamaha, однако эта команда честных тестов изначально не планирует.

Штаб Ducati находится вне зоны карантина. Итальянская компания также может провести частные тесты, но не в Хересе.

Из-за болезни, первым Гран При MotoGP в новом сезоне станет этап в Остине. Посмотреть гонку в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии

Предыдущая новость

Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Герман Гарсия Казанова

База данных

Гран При Америк

Гран При Америк

2 апр. - 5 апр.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Renault не поверили в невиновность Ferrari

2
Формула 1

Сотрудникам Ferrari разрешили покинуть зону карантина

30мин
3
Формула 1

AlphaTauri поставила условие команде Red Bull

4
W Series

10 самых успешных гонщиц в истории. Они боролись с мужчинами на равных и выигрывали

5
Формула 1

Риккардо назвал условие продления контракта с Renault

Последние видео

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году 01:13
MotoGP

Как будут выглядеть мотоциклы KTM и Tech3 в 2020 году

Самое важное:

Производители MotoGP устроят частные тесты в Хересе
MGP

Производители MotoGP устроят частные тесты в Хересе

Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии
F1

Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии

Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт
MGP

Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт

MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда
MGP

MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда

Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне
MGP

Лоренсо вернется в гонки MotoGP в Барселоне

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
2 апр. - 5 апр.
Билеты
16 апр. - 19 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
14 мая - 17 мая
Билеты
28 мая - 31 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.