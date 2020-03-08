Производители MotoGP устроят частные тесты в Хересе

Ряд производителей мотоциклов, участвующих в чемпионате MotoGP, намерены провести частные тесты в марте. По информации Motorsport.com, на 18-20 числа трасса в испанском Хересе зарезервирована за KTM. Причем производитель привлечет для тестов всех своих гонщиков, включая клиентскую команду Tech3.

Помимо KTM, в Хересе частные тесты проведут Honda и Suzuki. Правда, они ограничатся участием лишь тест-пилотов.

В Херес также должна была приехать Aprilia, но из-за карантина в районе Венеции, где располагается их база, участие компании в тестах под вопросом. Под карантин также попала Yamaha, однако эта команда честных тестов изначально не планирует.

Штаб Ducati находится вне зоны карантина. Итальянская компания также может провести частные тесты, но не в Хересе.

Из-за болезни, первым Гран При MotoGP в новом сезоне станет этап в Остине. Посмотреть гонку в прямом эфире вы сможете на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».