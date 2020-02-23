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MotoGP / Февральские тесты в Катаре / Новость

«Проблем с плечом стало больше». Характер трассы в Катаре обеспокоил Маркеса

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«Проблем с плечом стало больше». Характер трассы в Катаре обеспокоил Маркеса
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Соавтор: Ориоль Пучдемон
23 февр. 2020 г., 10:13

Как рассказал чемпион MotoGP, из-за особенностей конфигурации «Лосаила» его недавно прооперированное правое плечо заставляет испытывать более серьезный дискомфорт, чем прежде

После серьезного падения на осеннем Гран При Малайзии Марку Маркесу потребовалось хирургическое вмешательство. Медики настаивали, что выбитое правое плечо без операции может стать источником проблем. 

Восстановление гонщика оказалось более долгим, чем ожидали доктора. Первую серию зимних тестов MotoGP на «Сепанге» пилот провел, будучи не в лучшей физической форме. По словам Маркеса, на «Лосаиле», где участники чемпионата продолжают зимнюю программу, его состояние уже чуть ближе к оптимальному, однако из-за особенностей катарской трассы в физическом плане она доставляет даже больше проблем. 

В субботу гонщик Honda проехал 42 круга, став шестым по итогам дня с отставанием 0,361 секунды от лучшего результата. 

 

 

 

«День начался более-менее неплохо, – рассказал Марк. – Но должен признать, здесь мне сложнее, чем в Малайзии. Там нужен другой стиль управления, а здесь много затяжных правых поворотов. Они доставляют неудобство».

Отвечая на вопрос о своем состоянии, испанец добавил: «Мне бы, конечно, хотелось сказать, что все стало гораздо лучше, но нет. Честно говоря, у меня поврежден нерв, а с точки зрения его выздоровления две недели ничего не меняют. 

Остальная часть тела стала сильнее, включая мускулы. Я очень много занимаюсь, чтобы стать крепче. Но именно в [прооперированной] области все по-прежнему. Общее физическое состояние стало лучше. На этой трассе мне чуть сложнее из-за длинных правых поворотах и нагрузки на плечо в них». 

По мнению Маркеса, сочетание факторов не позволяет ему всерьез рассчитывать на победы в первой гонке нового сезона. которая состоится в Катаре через две недели: «Если говорить о физической нагрузке, то проще всего, если байк легко поворачивает. Но всем известно, что на Honda физические нагрузки очень высоки.  

На этой трассе который год проявляются слабости нашего мотоцикла и стиля управления. Затяжные повороты остаются нашим слабым местом.

Год назад ситуация была похожей, тогда нам удавалось понемногу подтягиваться к лидерам. Сейчас путь тот же: пытаться что-то сделать, отыскать особые настройки для Катара, не отставать от соперников». 

Марк Маркес

Марк Маркес

За свою карьеру Марк Маркес всего раз, в 2014 году, побеждал на «Лосаиле». Два последних сезона он пропускал Андреа Довициозо в последнем повороте гонки. 

Квалификации и гонки Гран При Катара – как и всех остальных этапов – можно будет увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты в Катаре
Пилоты Марк Маркес В Магазин , Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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