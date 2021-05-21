Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход

Чтобы вернуться в лидеры MotoGP, Марку Маркесу и команде Honda надо изменить свой подход к настройке мотоцикла и управлению им. Такую мысль в интервью сайту GPOne озвучил Лука Кадалора, двукратный бронзовый призер (в 1995 и 1996 годах) топового класса чемпионата мира, некоторое время также выполнявший функции тренера при Валентино Росси.

По мнению Кадалоры, полученная Маркесом в прошлом году травма (из-за которой испанец пропустил почти весь прошлый сезон и две первых гонки этого года), серьезно сказалась на физических возможностях шестикратного чемпиона мира.

«Бывает так, что на протяжении какого-то времени у пилота все волшебно – все складывается так, что лучше и быть не может. У меня тоже был такой период. Но потом это волшебство вдруг исчезает. Обычно это как раз происходит после падений – таких, последствия которых оказываются особенно серьезными.

Ты вдруг перестаешь быть человеком, у которого все получается само собой. Привычные трюки не работают – перестает получаться то, что раньше легко удавалось. Ты еще в состоянии побеждать, но для этого надо измениться. Если не сможешь – у тебя большие проблемы.

В случае с Марком это волшебство существовало годами. Он уже в Moto2 делал вещи, которые никто не мог повторить – а потом работал над тем, чтобы в этом же стиле управлять байком MotoGP. И в итоге он мог творить за рулем мотоцикла что-то невероятное, феноменальное.

Но это всегда было связано с риском. Сейчас, на мой взгляд, Марку стоит пересмотреть свой подход и снизить степень риска. Но если не изменится мотоцикл, это сделает связку из Маркеса и Honda медленнее. Поэтому надо создать мотоцикл, который не будет требовать от гонщиков рисковать столь сильно. И за рулем такого байка Марк по-прежнему сможет добиться успеха».

После возвращения в MotoGP Маркес провел 3 гонки. Лучшим местом на старте заезда для шестикратного чемпиона мира стало 6-е, лучшей позицией на финише – 8-я. Как сложатся для испанца следующие заезды – можно увидеть с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап чемпионата пройдет в Муджелло 29 и 30 мая.