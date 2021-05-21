Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни
MotoGP Новость

Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход

Автор:
, Главный редактор

По мнению бронзового призера чемпионата мира, испанцу стоит смириться с тем, что «волшебный» период его карьеры закончился

Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход

Чтобы вернуться в лидеры MotoGP, Марку Маркесу и команде Honda надо изменить свой подход к настройке мотоцикла и управлению им. Такую мысль в интервью сайту GPOne озвучил Лука Кадалора, двукратный бронзовый призер (в 1995 и 1996 годах) топового класса чемпионата мира, некоторое время также выполнявший функции тренера при Валентино Росси.

Читайте также:

По мнению Кадалоры, полученная Маркесом в прошлом году травма (из-за которой испанец пропустил почти весь прошлый сезон и две первых гонки этого года), серьезно сказалась на физических возможностях шестикратного чемпиона мира.

«Бывает так, что на протяжении какого-то времени у пилота все волшебно – все складывается так, что лучше и быть не может. У меня тоже был такой период. Но потом это волшебство вдруг исчезает. Обычно это как раз происходит после падений – таких, последствия которых оказываются особенно серьезными.

Ты вдруг перестаешь быть человеком, у которого все получается само собой. Привычные трюки не работают – перестает получаться то, что раньше легко удавалось. Ты еще в состоянии побеждать, но для этого надо измениться. Если не сможешь – у тебя большие проблемы.

В случае с Марком это волшебство существовало годами. Он уже в Moto2 делал вещи, которые никто не мог повторить – а потом работал над тем, чтобы в этом же стиле управлять байком MotoGP. И в итоге он мог творить за рулем мотоцикла что-то невероятное, феноменальное.

Но это всегда было связано с риском. Сейчас, на мой взгляд, Марку стоит пересмотреть свой подход и снизить степень риска. Но если не изменится мотоцикл, это сделает связку из Маркеса и Honda медленнее. Поэтому надо создать мотоцикл, который не будет требовать от гонщиков рисковать столь сильно. И за рулем такого байка Марк по-прежнему сможет добиться успеха».

Читайте также:

После возвращения в MotoGP Маркес провел 3 гонки. Лучшим местом на старте заезда для шестикратного чемпиона мира стало 6-е, лучшей позицией на финише – 8-я. Как сложатся для испанца следующие заезды – можно увидеть с помощью прямых трансляций на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Ближайший этап чемпионата пройдет в Муджелло 29 и 30 мая.

Поделились
Комментарии
Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни

Предыдущая новость

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

2
Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

43мин
3
Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

4
Формула 1

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

1дн
5
Формула 1

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

23ч
Самое важное:
Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход
MotoGP

Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни
MotoGP

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни

18 мая 2021 г.
«Собрал двухлетнюю норму аварий». Ринс раскритиковал себя за сезон-2021
MotoGP

«Собрал двухлетнюю норму аварий». Ринс раскритиковал себя за сезон-2021

17 мая 2021 г.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

16 мая 2021 г.
Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер
MotoGP

Хаос на гонке MotoGP в Ле-Мане: Маркес упал дважды, гонщики Suzuki – трижды. А выиграл снова Миллер

16 мая 2021 г.
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV Гран При Монако
Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое» Гран При Монако
Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца Гран При Монако
Формула 1

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Марк Маркес Больше от
Марк Маркес
Лоренсо: Маркесу в Испании помешал страх Гран При Франции
MotoGP

Лоренсо: Маркесу в Испании помешал страх

Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года
MotoGP

Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года

Маркес «чуть не развалился» во время гонки в Хересе. Но это хороший знак! Гран При Испании
MotoGP

Маркес «чуть не развалился» во время гонки в Хересе. Но это хороший знак!

Repsol Honda Team Больше от
Repsol Honda Team
«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса Гран При Португалии
MotoGP

«Взрыв эмоций». Возвращение в MotoGP растрогало Маркеса

Маркес вернулся в MotoGP после 9 месяцев вне гонок. И уже обогнал всех пилотов на Honda Гран При Португалии
MotoGP

Маркес вернулся в MotoGP после 9 месяцев вне гонок. И уже обогнал всех пилотов на Honda

Маркес провел первые тесты после прошлогодней аварии
MotoGP

Маркес провел первые тесты после прошлогодней аварии

Самое читаемое Сегодня

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»
Формула 1 Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV
Формула 1 Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги
Формула 1 Формула 1

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке
Формула 1 Формула 1

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца
Формула 1 Формула 1

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга

Самое важное:

Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход
MotoGP MotoGP

Призер MotoGP посоветовал Маркесу и Honda поменять подход

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни
MotoGP MotoGP

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни

«Собрал двухлетнюю норму аварий». Ринс раскритиковал себя за сезон-2021
MotoGP MotoGP

«Собрал двухлетнюю норму аварий». Ринс раскритиковал себя за сезон-2021

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Франции

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.