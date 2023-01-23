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Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023

После долгих сомнений чемпион MotoGP все же решил выступать с «единичкой» на обтекателе

Льюис Дункан
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Презентация Ducati раскрыла номер Баньяи на сезон-2023
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В понедельник Ducati представила свои планы и задачи на предстоящий сезон – по традиции MotoGP, на таких церемониях команды раскрывают лишь ливрею, так как обновленный байк будет готов чуть позже. 

В прошлом году Францеско Баньяя стал первым за 15 лет гонщиком, завоевавшим титул в составе итальянского производителя. Несмотря на сложности в первой половине чемпионата, протеже Валентино Росси отлично провел его концовку и смог отыграть 91 очко отставания на пути к итоговой победе – это новый рекорд MotoGP. 

На церемонии в Мадонна-ди-Кампильо, прошедшей в понедельник, Баньяя присутствовал вместе со своим новым напарником Энеа Бастьянини, который пришел из сателлита Gresini на место Джека Миллера. Чемпион Moto2 2020 года заслужил это повышение четырьмя победами и третьим местом в общем зачtnt по итогам прошедшего сезона

Одна из интриг презентации состояла в том, какой номер Баньяя выберет на новый сезон – гонщик всю зиму не мог определиться, сохранять ли собственный 63 или менять его на положенный чемпиону 1. 

В итоге Франческо все же предпочел «единичку». В MotoGP подобное случается редко – в последний раз подобным образом поступал Кейси Стоунер в 2012 году. 

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Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
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Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
2/9

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
3/9

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
4/9

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
5/9

Фотограф: Ducati Corse

Ducati Desmosedici GP23
Ducati Desmosedici GP23
6/9

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
7/9

Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини, Ducati Team
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Фотограф: Ducati Corse

Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини с боссом Ducati Team Джиджи Далл'Иньей
Франческо Баньяя, Энеа Бастьянини с боссом Ducati Team Джиджи Далл'Иньей
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Фотограф: Ducati Corse

Ливрея Ducati сохранила фирменный алый цвет, однако его оттенок, по первым впечатлениям, стал несколько темнее, чем прежде. Среди спонсорских логотипов следует отметить появление наклеек Monster Energy – спонсорский контракт стал возможен после ухода Suzuki из чемпионата, но вынудил Бастьянини отказаться от поддержки Red Bull.

Также обращают на себя внимание дугообразные аэродинамические элементы в передней части мотоцикла и «плавнички» позади сиденья гонщика. 

Помимо заводской команды, модели Desmosedici разных лет в новом сезоне MotoGp будут использовать сразу три сателлита. Как и годом ранее, это будут Pramac, Gresini и VR46 Валентино Росси (которую подозревали в уходе к другому производителю).

Для Баньяи минувшая зима прошла под знаком скандала – полицейские поймали итальянца за рулем в пьяном виде.  

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