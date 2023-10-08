Претендент на титул MotoGP Бедзекки попал в больницу
Гонщик VR46 упал во время тренировки на кроссовом мотоцикле, сломал ключицу и точно не выступит на ближайшем этапе в Индонезии
Марко Бедзекки, который одержал в нынешнем сезоне премьер-класса три победы, а весной лидировал в общем зачете, теперь почти точно не сможет побороться за чемпионской звание. Во время тренировки на «Гоночном ранчо» Валентино Росси близ Тавульи он потерял равновесие и получил неприятную травку.
В воскресенье 24-лентему гонщику сделали операцию на правой ключице в университете Модены. Теперь его выступление в следующие выходные в Мандалике практически исключено.
В официальном заявлении команды сказано: «Утренняя операция Марко Бедзекки прошла успешно, гонщик VR46 Racing Team упал по ходу рутинной тренировки в субботу.
Он уже начал процесс реабилитации, а о возможности возвращения на трассу можно будет говорить спустя 48 часов».
Бедзекки сейчас занимает третью строчку в общем зачете MotoGP, уступая 54 очка лидирующему Франческо Баньяя.
Сарко Бедзекки, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Сезон чемпионата мира продолжится в следующие выходные этапом на острове Ломбок, после которого в календаре без пауз следуют Гран При Австралии и Таиланда.
Другой гонщик VR46 Лука Марини недавно также выбыл из строя из-за травмы, из-за чего не смог завершить уик-энд в Индии и выступить в Японии.
Также в «лазарете» MotoGP пока остаются Алекс Маркес, сломавший три ребра в Мотеги, Энеа Бастьянини, пострадавший в стартовой аварии в Барселоне, и Алекс Ринг, получивший перелом ноги еще в июне в Муджелло.
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