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Претендент на титул MotoGP Бедзекки попал в больницу

Гонщик VR46 упал во время тренировки на кроссовом мотоцикле, сломал ключицу и точно не выступит на ближайшем этапе в Индонезии

Меган Уайт
Автор:
Марко Бедзекки, VR46 Racing Team

Марко Бедзекки, который одержал в нынешнем сезоне премьер-класса три победы, а весной лидировал в общем зачете, теперь почти точно не сможет побороться за чемпионской звание. Во время тренировки на «Гоночном ранчо» Валентино Росси близ Тавульи он потерял равновесие и получил неприятную травку. 

В воскресенье 24-лентему гонщику сделали операцию на правой ключице в университете Модены. Теперь его выступление в следующие выходные в Мандалике практически исключено. 

В официальном заявлении команды сказано: «Утренняя операция Марко Бедзекки прошла успешно, гонщик VR46 Racing Team упал по ходу рутинной тренировки в субботу.

Он уже начал процесс реабилитации, а о возможности возвращения на трассу можно будет говорить спустя 48 часов».

Бедзекки сейчас занимает третью строчку в общем зачете MotoGP, уступая 54 очка лидирующему Франческо Баньяя.

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Сезон чемпионата мира продолжится в следующие выходные этапом на острове Ломбок, после которого в календаре без пауз следуют Гран При Австралии и Таиланда.

Другой гонщик VR46 Лука Марини недавно также выбыл из строя из-за травмы, из-за чего не смог завершить уик-энд в Индии и выступить в Японии.

Также в «лазарете» MotoGP пока остаются Алекс Маркес, сломавший три ребра в Мотеги, Энеа Бастьянини, пострадавший в стартовой аварии в Барселоне, и Алекс Ринг, получивший перелом ноги еще в июне в Муджелло. 

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