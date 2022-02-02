Pramac Racing показала байк 2022 года

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Pramac Racing показала ливрею на новый сезон MotoGP. Дизайн выполнен в традиционных для коллектива красно-бело-синих цветах с элементами в виде «шашечек».

Расцветка Pramac Racing Фото: Pramac Racing

В прошлом году Pramac одержала свою первую победу в чемпионате: на этапе в Австрии выиграл новичок Хорхе Мартин. В грядущем сезоне Ducati продолжит оказывать команде полною заводскую поддержку и поставлять байки.

Pramac – не единственный сателлит итальянской марки: вместе с ними Ducati помогает Gresini Racing и VR46 Валентино Росси.

Как и в 2021-м, сейчас в бой мотоциклы коллектива поведут Мартин и Жоан Зарко. В прошлом сезоне Pramac заняла четвертое место в командном зачете, обойдя Repsol Honda на 38 очков.