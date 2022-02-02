Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP
MotoGP Новости

Pramac Racing показала байк 2022 года

Автор:

Команда представила расцветку мотоцикла перед новым сезоном чемпионата

Pramac Racing показала байк 2022 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Pramac Racing показала ливрею на новый сезон MotoGP. Дизайн выполнен в традиционных для коллектива красно-бело-синих цветах с элементами в виде «шашечек». 

Расцветка Pramac Racing

Расцветка Pramac Racing

Фото: Pramac Racing

В прошлом году Pramac одержала свою первую победу в чемпионате: на этапе в Австрии выиграл новичок Хорхе Мартин. В грядущем сезоне Ducati продолжит оказывать команде полною заводскую поддержку и поставлять байки.

Pramac – не единственный сателлит итальянской марки: вместе с ними Ducati помогает Gresini Racing и VR46 Валентино Росси.

Как и в 2021-м, сейчас в бой мотоциклы коллектива поведут Мартин и Жоан Зарко. В прошлом сезоне Pramac заняла четвертое место в командном зачете, обойдя Repsol Honda на 38 очков.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP
Предыдущая новость

Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP
Загрузить комментарии
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP Презентация ливреи Ducati
MotoGP

Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP

Оливейра: Прогресс KTM не был заметен на фоне скорости Ducati
MotoGP

Оливейра: Прогресс KTM не был заметен на фоне скорости Ducati

Довициозо: Не хочу сейчас подписывать контракт на 2023 год
MotoGP

Довициозо: Не хочу сейчас подписывать контракт на 2023 год

Жоан Зарко Больше от
Жоан Зарко
Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились Гран При Каталонии
MotoGP

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились

Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год Гран При Каталонии
MotoGP

Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год

Pramac Racing Больше от
Pramac Racing
Руководить Pramac Ducati будет специалист из MotoE
MotoGP

Руководить Pramac Ducati будет специалист из MotoE

KTM наняла нового руководителя в MotoGP – он работал с Ducati
MotoGP

KTM наняла нового руководителя в MotoGP – он работал с Ducati

Мартин на 0,03 с опередил Куартараро в борьбе за поул в Австрии Гран При Австрии
MotoGP

Мартин на 0,03 с опередил Куартараро в борьбе за поул в Австрии

Самое важное:

Pramac Racing показала байк 2022 года
MotoGP MotoGP

Pramac Racing показала байк 2022 года

Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP
MotoGP MotoGP

Ducati представила ливрею для нового сезона MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!
MotoGP MotoGP

Довициозо: Уйти в конце года? Легко!

Оливейра: Прогресс KTM не был заметен на фоне скорости Ducati
MotoGP MotoGP

Оливейра: Прогресс KTM не был заметен на фоне скорости Ducati

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.