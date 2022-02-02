Pramac Racing показала байк 2022 года
Автор: Льюис Дункан
Команда представила расцветку мотоцикла перед новым сезоном чемпионата
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Pramac Racing показала ливрею на новый сезон MotoGP. Дизайн выполнен в традиционных для коллектива красно-бело-синих цветах с элементами в виде «шашечек».
Расцветка Pramac Racing
Фото: Pramac Racing
В прошлом году Pramac одержала свою первую победу в чемпионате: на этапе в Австрии выиграл новичок Хорхе Мартин. В грядущем сезоне Ducati продолжит оказывать команде полною заводскую поддержку и поставлять байки.
Pramac – не единственный сателлит итальянской марки: вместе с ними Ducati помогает Gresini Racing и VR46 Валентино Росси.
Как и в 2021-м, сейчас в бой мотоциклы коллектива поведут Мартин и Жоан Зарко. В прошлом сезоне Pramac заняла четвертое место в командном зачете, обойдя Repsol Honda на 38 очков.
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Pramac Racing показала байк 2022 года
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