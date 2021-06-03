Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год

Недавно команда Pramac подтвердила, что три следующих сезона будет выступать в MotoGP на технике из Борно-Панигале. После этого многие ожидали объявление о ее гонщиках на сезон 2022 года – и в четверг стало официально известно, что Жоан Зарко и Хорхе Мартин сохранят свои места.

Такой состав не стал сюрпризом. Зарко раскрылся в Pramac после сложного сезона в Avintia и идет сейчас третьим в общем зачете, а дебютант премьер-класса Мартин сразу заявил о себе, выиграв квалификацию и финишировав третьим уже во втором Гран При нынешнего сезона в Катаре.

Правда, испанец пропустил несколько последних этапов из-за травмы, полученной в Портимане. Ранее у Мартина уже был контракт с Ducati, но без привязки к команде.

В сезоне 2022 года оба гонщика Pramac получат байки заводского уровня подготовки.

После сегодняшнего объявления в пелотоне будущего сезона осталось всего четыре вакансии – по одной в Aprilia, LCR, Tech 3 и SRT.

В ближайший уик-энд участников MotoGP ждет очередной Гран При, который примет трасса в Барселоне. Квалификации и гонки всех классов в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».