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MotoGP / Гран При Каталонии Новости

Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

За сателлит Ducati в будущем году продолжат выступать Жоан Зарко и Хорхе Мартин

Pramac сохранит состав в MotoGP на 2022 год

Недавно команда Pramac подтвердила, что три следующих сезона будет выступать в MotoGP на технике из Борно-Панигале. После этого многие ожидали объявление о ее гонщиках на сезон 2022 года – и в четверг стало официально известно, что Жоан Зарко и Хорхе Мартин сохранят свои места. 

Такой состав не стал сюрпризом. Зарко раскрылся в Pramac после сложного сезона в Avintia и идет сейчас третьим в общем зачете, а дебютант премьер-класса Мартин сразу заявил о себе, выиграв квалификацию и финишировав третьим уже во втором Гран При нынешнего сезона в Катаре. 

Правда, испанец пропустил несколько последних этапов из-за травмы, полученной в Портимане. Ранее у Мартина уже был контракт с Ducati, но без привязки к команде.  

В сезоне 2022 года оба гонщика Pramac получат байки заводского уровня подготовки. 

После сегодняшнего объявления в пелотоне будущего сезона осталось всего четыре вакансии – по одной в Aprilia, LCR, Tech 3 и SRT. 

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В ближайший уик-энд участников MotoGP ждет очередной Гран При, который примет трасса в Барселоне. Квалификации и гонки всех классов в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Пилоты Жоан Зарко , Хорхе Мартин
Команды Pramac Racing
Автор Льюис Дункан

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