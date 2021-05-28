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MotoGP Новость

Pramac останется сателлитом Ducati в MotoGP до 2024 года

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Новый контракт между командой и производителем расчитан на три года и предусматривает полноценную заводскую поддержку

Pramac останется сателлитом Ducati в MotoGP до 2024 года

Pramac стала в 2005 году самым первым сателлитом Ducati в MotoGP – с тех пор коллектив неизменно использует технику этой марки, фактически превратившись в фарм-клуб заводской команды.  

Джек Миллер и Франческо Баньяя, которые сейчас выступают за главную Ducati, еще год назад гонялись именно за Pramac. Этот же путь ранее прошли Данило Петруччи и Андреа Янноне. 

Потому не было особых сомнений, что сотрудничество сторон будет продолжено – официально о новом трехлетнем соглашении было объявлено в четверг вечером. Pramac сможет использовать мотоциклы в самой свежей спецификации, как и в этом сезоне для Жоана Зарко и Хорхе Мартина.

«Мы установили совершенно особенные отношения с Ducati, уже добились невероятных вещей, однако лучшее еще впереди», – сказал глава Pramac Паоло Кампиноти.

В нынешнем сезоне Зарко трижды подримался на подиум в пяти Гран При и идет третьим в общем зачете, а дебютант Мартин завоевал поул на втором этапе в Катаре и там же финишировал третьим.

Сейчас Хорхе проходит восстановление после травмы, полученной в Португалии. Недавно Ducati объявила о продлении контракта с ним на 2022 год. Скоро можно ожидать аналогичных новостей и о Зарко. 

Кроме Pramac, компания из Борно-Панигале  поставляет свою технику Avintia, которую с будущего сезона сменит проект Валентино Росси VR46. Кроме того, слухи говорят об интересе к Ducati со стороны еще одного участника MotoGP, Gresini Racing – с 2022 года там прекратят сотрудничество с Aprilia.

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О других новостях из мира MotoGP вы сможете ужнать в ближайший уик-энд из трансляций на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ» – они в прямом эфире покажут квалификации и гонки всех классов чемпионата мира из Муджелло.

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Миллер останется в составе Ducati на 2022 год

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Миллер останется в составе Ducati на 2022 год
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Об этой статье

Серия MotoGP
Команды Pramac Racing
Автор Льюис Дункан

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