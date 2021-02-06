Пожарные спасли музей на сгоревшей трассе

В ночь с пятницы на субботу пожар уничтожил комплекс боксов на гоночной трассе «Термас-де-Рио-Ондо», которая принимает этапы MotoGP и других гонок.

С самого начала было известно, что здание получили серьезные повреждения, но люди не пострадали. Прибывшие на место пожарные в первую очередь стремились спасти расположенный в главном здании музей, где собраны исторические автомобили и мотоциклы.

«Мы пытаемся отстоять музей, все остальное сгорело. Хочется просто плакать от бессилия», – эти слова одного из пожарных хорошо иллюстрируют драматизм ситуации.

Утром в субботу пресс-служба автодрома выпустила заявление руководителя трассы Эктора Тоти Фарины о том, что музей спасен.

«К сожалению, здание комплекса боксов – включая пресс-центр, VIP-ложи и центр управления гонками – было полностью уничтожено огнем.

Однако музей и контрольный центр, которые находятся с самого края, не получили значительных повреждений. Это же касается части офисов и мини-госпиталя. Автомобильный музей откроется для публики уже в ближайшие дни.

Автодром имеет полную страховку на случай пожара, которая покроет финансовые затраты на восстановление. Однако работы, необходимые для проведения новых национальных и международных соревнований, нет сомнений, потребует долгого времени.

К счастью, обошлось без жертв. Мы хотим поблагодарить всех, кто помогал в борьбе с пожаром, которой невероятно мешал сильный ветер. Пожарные, спасатели, полицейские и сотрудники трассы сделали все возможное, чтобы не допустить еще более серьезных последствий.

Сейчас мы сделаем все возможное, чтобы провести запланированные соревнования, включая и этап MotoGP в ноябре».

Стоит отметить, что размещение гоночных музеев на автодромах – популярная мировая практика. Аналогичная экспозицию, причем очень высокого качества, есть и на российском «Сочи Автодроме».