Руководство автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле приняло решение о переименовании поворота Варианте Альта. Этот участок трассы получит имя Курва Грезини – в честь Фаусто Грезини, основателя одноименной гоночной команды, умершего в феврале этого года от коронавируса (на заглавном фото Грезини празднует чемпионский титул Хорхе Мартина в классе Moto3 в 2018 году).

Смерть владельца и руководителя команды опечалила всех, кто имеет отношение к чемпионату мира по мотогонкам. Однако в Имоле к Грезини относились по-особому, так как менеджер был уроженцем этого итальянского городка. Впрочем, прежде чем основать свою команду, итальянец сам провел 12 сезонов в 125-кубовом классе чемпионата мира – и дважды становился чемпионом.

Команда Gresini была основана в 1997 году и сразу же приняла участие в высшей категории чемпионата мира (используя мотоциклы Honda). Впрочем, главные успехи коллектива связаны с младшими категориями – на счету команды четыре титула в классах 250 сс, Moto 2, Moto 3 и MotoE. Лучшими результатами пилотов коллектива в MotoGP стали три вице-чемпионских титула в начале двухтысячных годов.

Сейчас коллектив представлен во всех четырех классах, проводящих свои заезды в рамках уик-энда MotoGP. В высшей лиге Gresini c 2015 года является заводской командой Aprilia – однако сотрудничество будет прекращено в конце этого сезона. Как пройдут последние гонки команды в нынешнем статусе – покажут прямые трансляции MotoGP на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». В эти выходные зрители смогут увидеть квалификации и гонки Гран При Арагона.

Торжественная церемония присвоения повороту Варианте Альта нового имени состоится в это воскресенье с участием членов семьи Грезини и мэра Имолы. Болельщикам Формулы 1 поворот известен, к примеру, аварией Юки Цуноды в квалификации Гран При Эмилии-Романьи этого года.

Ранее стало известно о еще одном похожем переименовании: поворот Параболика в Монце будет официально назван в честь Микеле Альборето – экс-пилота Ф1, погибшего в 2001 году на испытаниях спортпрототипа Audi.