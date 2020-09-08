По трассе в Муджелло, где в эти выходные впервые пройдет этап королевских гонок, машины Формулы 1 ездили не раз. Но случалось это нечасто, и каждый раз речь шла о тестах или демонстрационных заездах. Поэтому нельзя сказать, что у Формулы 1 есть особо примечательные воспоминания о тосканском треке.

А вот в историю ряда других соревнований имя этого автодрома вписано если не золотыми, то титановыми (или карбоновыми) буквами. Чаще всего о Муджелло вспоминают фанаты MotoGP: мотоциклетный Гран При Италии проходит здесь ежегодно с 1994 года и не раз дарил зрителям увлекательные схватки. Но и пилоты четырехколесных машин временами устраивали тут неплохое шоу...

1997 год. Битва McLaren и Mercedes в FIA GT

Техника категории GT1, которая вышла на трассы гонок на выносливость в середине 90-х, чем-то напоминала «гиперкары», которые должны стать главными героями «24 часов Ле-Мана» и чемпионата WEC в следующем году. Машины выглядели весьма свирепо при этом не потеряв связи с дорожными суперкарами. При этом на первых ролях в 11-этапном чемпионате FIA GT, этапы которого проходили на трех континентах, были заводские команды.

В частности, два McLaren F1 были выставлены на старт в рамках заводской гоночной программы BMW (на британский суперкар ставился мотор немецкого производителя). Лидером одного из экипажей был экс-пилот Ф1 Юрки Ярвилехто, считавшийся самым быстрым из участников чемпионата. Но мало кто склонен был считать McLaren фаворитом – уж слишком грозно выглядели соперники из Mercedes.

McLaren F1 по ходу суточной гонки в Ле-Мане, где Ярвилехто и Стиву Соуперу составил компанию сам трехкратный чемпион Ф1 Нельсон Пике (до финиша экипаж не добрался) Фото: Patrick Martinoli

Немцы впервые выставили на старт автомобиль CLK GTR, который позже прославился кувырками на гонке в Ле-Мане, а пока впечатлил всех внешним видом, объединявшим в себе стремительность и тяжеловесность. При взгляде на него одновременно рождались ассоциации со скоростным поездом и тяжелым танком.

Блицкрига не вышло – в первых гонках команде пришлось лечить детские болезни автомобиля, что позволило Ярвилехто и его напарнику Стиву Соуперу создать отрыв. Но позже Бернд Шнайдер (которому в разных гонках ассистировали разные гонщики) выиграл три гонки подряд и вышел в лидеры общего зачета. Гонка в Муджелло – 9-я из 11-ти – грозила стать переломной. Если бы немецкие машины (а Mercedes выставлял на старт три экипажа) не пустили McLaren на подиум, Шнайдер в последних двух гонках уже мог бы играть на удержание счета.

Mercedes-Benz CLK GTR был спортпрототипом в буквальном смысле слова. Правилами требовалось построить минимум 25 машин, которые могли бы ездить по обычным дорогам. Серийный CLK GTR стоил полтора миллиона долларов и на тот момент был самой дорогой серийной машиной в мире Фото: Daimler AG

После старта три серебристых болида возглавили пелотон, а Ярвилехто с Соупером пришлось выворачиваться наизнанку, чтобы не отстать от лидеров и сохранить шанс на борьбу с Mercedes. Механики команды Schnitzer, обслуживавшей автомобили McLaren, практически идеально проводили пит-стопы. Пилоты постоянно были в режиме максимальной атаки – рисковали при обгоне круговых, а на чистой трассе буквально танцевали на грани сцепления шин с трассой в каждом повороте. И совершили маленькое чудо – пробились на второе место. А практически сразу после этого лидировавший Шнайдер сошел с трассы.

Немец попал в «групповое ДТП», обгоняя на круг две Porsche, одна из которых при этом опережала другую на круг. Они освободили дорогу лидеру – но тут же столкнулись друг с другом, и один из неуправляемых автомобилей вынес с трассы Mercedes. Настроение в боксах Schnitzer заметно улучшилось – но праздновать победу было рано: два оставшихся на трассе CLK GTR ехали быстро и сдаваться не собирались.

Первую скрипку при этом сыграл Алессандро Наннини. Семью годами ранее карьеру итальянца в Формуле 1 прервало крушение вертолета, после которого полностью восстановить подвижность правой руки не удалось. Однако кузовные машины Наннини по-прежнему пилотировал более чем уверенно – и при виде агрессивно накатывавшего на McLaren широченного Mercedes мало кто мог представить, что за рулем немецкой машины находится пилот, до конца не восстановившийся после тяжелой травмы.

Фото: Anthony Rew

Еще труднее было поверить, что речь идет о гонках на выносливость. Такие глупости как тактика или положение в турнирной таблице отступили на второй (а то и сорок второй) план – Наннини хотел здесь и сейчас совершить обгон, Соупер не собирался уступать.

На одном из кругов Наннини идеально разогнался на стартовой прямой и совершил чудо-обгон по внешнему радиусу поворота Сан-Донато, не побоявшись нырнуть в зазор между автомобилем соперника и машиной очередного кругового. Казалось, после этого преимущество в скорости уже должно было гарантировать Mercedes победу – но спустя несколько кругов Наннини оказался на внешнем радиусе Сан-Донато уже не по своей воле. Промахнувшись на торможении и проскользив мимо апекса, итальянец смог отловить машину у самого края асфальта – но Соупер (которому пришлось опять выкладываться на максимум в попытках не отстать от Наннини) уже проскочил вперед.

McLaren приехал к финишу первым, экипаж Ярвилехто и Соупер вернулись в лидеры чемпионата – а в боксах механики Schnitzer и представители BMW чуть не сошли с ума от радости. Казалось, что теперь им сам черт не брат – но Mercedes в долгу не остался. Шнайдер выиграл оба заключительных этапа турнира и стал чемпионом.

Главными достижениями в карьере Ярвилехто (слева) стали две победы в Ле-Мане, в 1995 году на McLaren и десять лет спустя на Audi Фото: Eric Gilbert

2007 год. Грязь и хаос на гонке DTM

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен, автор «обгона века» в Спа и герой веселых рекламных роликов Mercedes, к 2001 года заскучал в Формуле 1 и решил закончить карьеру. А через четыре года заскучал «на воле» – и стал выступать в DTM. А еще через три года заскучал и там. И когда в середине июля немецкий чемпионат приехал в Муджелло, в целом уже было понятно, что эта гонка для Мики – одна из последних.

Закрывать гештальты Хаккинену особо не требовалось: победы в гонках DTM на его счету уже были, а за титул финн не боролся. 15-е время в квалификации тоже не подталкивало к мысли освободить место на полке под очередной кубок. Да и вообще автомобили Audi на итальянской трассе смотрелись посильнее, чем Mercedes, одним из которых управлял Мика.

Фото: XPB Images

Все произошло примерно как в прошлые выходные в Монце. В числе пилотов Mercedes тогда был некто Александрос Маргаритис. В целом он обращал на себя внимание лишь наличием греческого гражданства – а по ходу гонки, в которой уверенно лидировал Маттиас Экстрём, обратил на себя внимание зрелищным вылетом с трассы незадолго до начала второй волны пит-стопов. Точнее, выезд автомобиля безопасности после аварии Маргаритиса эту волну и поднял. Большинство поехало в боксы, а когда выехало – во главе пелотона внезапно оказался Хаккинен.

Выяснилось, что финн посетил в боксы чуть раньше соперников, чуть ли не в момент аварии Маргаритиса – благодаря чему и отыграл добрую дюжину позиций. В другой ситуации это могло и не спасти от атак быстрого и агрессивного Экстрёма. Но в тот день после нескольких серьезных инцидентов Муджелло напоминало то ли трассу для ралли-кросса, то ли город, который стороной задела песчаная буря.

Фото: XPB Images

Во многих поворотах асфальт был щедро присыпан песочком и справа, и слева от идеальной траектории. Сложно сконфигурированные задние крылья машин поднимали вихри хитровыдуманных форм – и попытка поискать счастья за пределами накатанной линии ничего хорошего не сулила. Добрый дядя Мика после финиша, конечно, хвалил соперника за его скорость и рассказывал, как тяжело было удерживать лидерство – но человек с его опытом в такой ситуации мог бы доехать до финиша первым, похоже, даже заснув за рулем.

Так или иначе, в течение вот уже 13-ти лет успех Хаккинена на этой гонке является последней победой, одержанной Микой в заметных соревнованиях.

Фото: XPB Images

2016 год. Маркес против Лоренсо на гонке MotoGP

Давным-давно (четыре года назад) Марк Маркес еще не был столь невероятно велик и его присутствие на старте еще не лишало всех остальных шансов на титул. А Хорхе Лоренсо, проводивший последний сезон за Yamaha, еще не стал объектом шуток и острот – а был действующим чемпионом мира.

На счету Лоренсо к тому моменту было три титула, на счету Маркеса – два. Лоренсо к Гран При Италии набрал 90 очков, Маркес – 82. Конечно, нельзя сказать, что именно в Муджелло в середине сезона решалось, кто из этой пары будет самым великим испанским мотогонщиком современности. Но гонка в Тоскане стала одним из наиболее ярких эпизодов сражения за это неофициальное звание.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Лоренсо лидировал с самого старта, Маркес сел ему на хвост ближе к экватору гонки – но по-настоящему прессовать соперника начал за несколько кругов до финиша. Было очевидно, что вести борьбу Марку непросто: Honda то приплясывала на разгоне, то скользила на торможениях – в то время как мотоцикл Лоренсо писал траекторию уверенно и четко. Казалось бы, Маркесу стоит предпочесть 20 очков в руках, чем рисковать падением. Но нервное поведение мотоцикла не заставило будущего шестикратного чемпиона отступить.

Гонщик Honda пошел в начале предпоследнего круга и даже вышел вперед – но на входе в первый поворот байк стащило с идеальной траектории. Попытался повторить атаку через круг – но пришлось отлавливать мотоцикл еще на торможении. Напряжение было так велико, что итальянские болельщики позабыли даже о необходимости погоревать из-за сломавшегося мотора на мотоцикле их кумира Валентино Росси.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Через два поворота Маркес атаковал снова, и на этот раз атака по внешнему радиусу оказалась успешной – но на последнем секторе Honda опять заплясала на разгоне и благодаря разнице в скорости Лоренсо снова проскочил вперед в предпоследней связке. На короткой прямой к последнему повороту мотоцикл Марка болтало так, что, казалось, Honda вот-вот сбросит седока – но каким-то чудом пилот попал на апекс последнего поворота на доли секунды раньше соперника.

«Теперь уж точно Маркес выиграл эту гонку», – сказал британский телекомментатор, когда дуэлянты выпрямили колеса для разгона на главной прямой. Но тут же стало ясно, что этот разгон Yamaha взяла лучше, чем Honda. В течение четырех секунд для всех, кто смотрел эту гонку, не существовало ничего, кроме двух мотоциклов и белой линии, которую они вот-вот должны были пересечь. Лоренсо сделал это на 0,019 с раньше.

С турнирной точки зрения эта победа особо ни на что не повлияла – как раз после Муджелло у пилота Yamaha началась серия крайне неудачных гонок, по ходу которых Маркес окончательно завладел инициативой (и в итоге завоевал третий титул). Но неразбавленный адреналин последнего круга той гонки был ценнее любых званий, медалей и очков.