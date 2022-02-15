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MotoGP Новости

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт

Из-за проблем с покрытием новый трек стал «небезопасным» и «непригодным для гонок»

После жалоб гонщиков MotoGP на трассе в Индонезии поменяют асфальт
Льюис Дункан
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По ходу второй части тестов MotoGP, прошедших в Индонезии с 11 по 13 февраля, возникали серьезные проблемы с покрытием трассы. 

В первый день на намокший после дождя трек принесло грязь вперемешку с асфальтовой крошкой, на которой пилоты стали сильно скользить. Из-за этого сессию приостановили больше чем на час, но после совещания решено было продолжить заезд. Гонщиков отправили «расчищать» покрытие трека своими байками – и многие оказались недовольны этим решением организаторов, поскольку трасса стала попросту небезопасной.

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Остальные два дня прошли в том же режиме, что и было запланировано: правда, асфальт ломался в отдельных местах, а сами частички покрытия даже попадали в гонщиков и оставляли на теле серьезные синяки. После конца тестов некоторые пилоты сообщили, что трасса совсем не готова к проведению этапа, который должен состояться с 18 по 20 марта, и призвали организаторов провести работы по улучшению состояния трека.

Во вторник, 15 февраля, руководящий орган MotoGP FIM объявил, что договорился с Dorna (промоутером чемпионата) и Индонезийской корпорацией развития туризма об улучшениях, которые необходимо внести перед мартовским этапом. Как оказалось, на участке между 17-м и 5-м поворотами переложат асфальт, а в остальных местах трассу тщательно очистят. Эти улучшения должны вступить в силу минимум за 7 дней до начала уик-энда.

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