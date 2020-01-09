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MotoGP / Новость

Помните, как у Янноне нашли допинг? Гонщик списал все на мясо

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Помните, как у Янноне нашли допинг? Гонщик списал все на мясо
Автор:
9 янв. 2020 г., 11:09

Итальянские СМИ сообщают, что проба Б Андреа Янноне также дала положительный результат. Запрещенные вещества могли попасть в организм гонщика вместе с пищей.

В середине декабря мотоциклетная федерация FIM приостановила действие гоночной лицензии Андреа Янноне из-за позитивного результата допинг-теста. В пробе мочи гонщика Aprilia, взятой на Гран При Малайзии, обнаружили вещество из запрещенного списка. Янноне обвинения в употреблении допинга отрицал.

La Gazzetta dello Sport сообщила, что было проведено вскрытие пробы Б. Анализ вновь дал положительный результат. 

Тем не менее, утверждается, что количество обнаруженного запрещенного вещества, которое, как говорят, также является экзогенным анаболическим андрогенным стероидом, называемым дростанолоном, было очень небольшим. Адвокат Янноне Антонио де Ренсис в качестве возможной причины положительного результат указывает, что вещество могло попасть в организм после непреднамеренного употребления зараженного мяса.

Поскольку дростанолон обычно используется в качестве препарата для бодибилдинга, его употребление для гонщиков MotoGP можно счесть практически бесполезным.

Тем не менее, позитивный анализ пробы Б снижает шансы на то, что гонщику вскоре могут вернуть лицензию. Теперь Янноне и его адвокаты должны подготовиться к слушаниям, после которых приговор будет вынесен в течение 45 дней. Когда состоится заседание, еще не известно.

Таким образом, есть риск, что Андреа пропустит предсезонные тесты в феврале. А первый этап нового сезона MotoGP пройдет в Катаре 6-8 марта. Вероятной заменой Янноне считается тест-пилот Aprilia Брэдли Смит.

Новый сезон MotoGP будет доступен на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». Российские зрители смогут в прямом эфире увидеть квалификации и гонки во всех классах.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Янноне В Магазин
Автор Денис Буденков

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5 мар. - 8 мар.

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