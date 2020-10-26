Франко Морбиделли в минувшие выходные выиграл гонку MotoGP на трассе «Моторленд Арагон» - причем сделал это весьма уверенно. Став лидером после падения стартовавшего с поула Такааки Накагами (это произошло на первом же круге), итальянец вплоть до финиша единолично возглавлял пелотон. Другие пилоты не создавали гонщику команды Petronas Yamaha SRT реальной угрозы – и финишную линию Морбиделли пересек на две секунды (достаточно большой отрыв для MotoGP) раньше ближайшего преследователя.

Когда в интервью после финиша у победителя поинтересовались, как он готовился к воскресной гонке, пилот пошутил, что «позавтракал динамитом».

Болельщики Формулы 1 при этом наверняка вспомнили слова Валттери Боттаса после неожиданной победы в первой гонке прошлого года. Тогда в ходе интервью на подиуме финн сообщил, что съел на завтрак немного каши. Проводивший интервью экс-пилот Ф1 Марк Уэббер предположил, что в этом блюде было что-то особенное – и «каша Боттаса» на несколько месяцев стала популярным мемом.

Морбиделли не забыл рассказать и о факторах, которые на самом деле помогли ему одержать победу: «На этом этапе мне не было смысла осторожничать. Нашей логикой было «все или ничего» – и мы не боялись рисковать. В результате мы поставили на переднее колесо шину средней жесткости, и эта ставка сыграла. Надо отдать должное команде: инженеры работали допоздна, анализируя данные и определяясь с тем, какой состав резины является наиболее эффективным».

Впрочем, слова победителя гонки о рискованной ставке на Medium вызывают определенные вопросы – ведь в покрышки этого состава были обуты передние колеса у 17-ти из 20-ти соперников Морбиделли (включая Фабио Куартараро, еще одного пилота Petronas Yamaha SRT). Правда, одним из тех, кто поставил спереди мягкую шину, был Маверик Виньялес, гонщик заводского коллектива Yamaha.

После воскресной победы Морбиделли заметно сократил отставание от лидера общего зачета (Хоана Мира из команды Suzuki) – и хотя сейчас он находится только на 4-й позиции, в оставшихся 3-х гонках сезона вполне может включиться в борьбу за чемпионский титул.