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Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP

Авария в спринте привела для новобранца Ducati к весьма неприятным последствиям – у него диагностировали перелом ключицы

Льюис Дункан
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Полтора круга до перелома. Бастьянини пропустит два этапа MotoGP
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В богатой на события субботней гонке португальского этапа MotoGP Энеа Бастьянини удался отличный старт – с шестой позиции итальянец разом поднялся на вторую. Соперники попытались вернуть позиции: Франческо Баньяя с Хорхе Мартином сумели обогнать возмутителя спокойствия, а вот атака Луки Марини на втором круге вышла неудачной.

Гонщик VR46 не удержал равновесия на внутреннем радиусе и влетел в мотоцикл Бастьянини. После падения того отправили в медицинский центр, где у 25-летнего спортсмена диагностировали перелом правой ключицы. 

Команда сразу анонсирована, что Энеа не сможет продолжить уик-энд в Портимане, а позже в социальных сетях подтвердила, что Бастьянини не выступит и на втором этапе сезона в Аргентине. 

«Мы желаем ему быстрейшего восстановления, – гласит сообщение. – Полученная травма не позволит выступить в воскресной гонке [в Португалии], а также в Гран При Аргентины на будущей неделе. 

Точный момент возвращения станет понятен, исходя из его состояния. Поправляйся скорее, Энеа!».

Судьи рассмотрели обстоятельства аварии, но признали ее гоночным эпизодом.

«Жаль, что так вышло, – сказал Лука Марини. – Я был на своей траектории, но наклонил мотоцикл на один градус сильнее, чтобы избежать контакта с Энеа. И потерял контроль над передним колесом. 

Мой байк ударил его – обидно, что все закончилось именно так, но подобные вещи случаются. Я должен извиниться перед ним, но если признать откровенно, сложно назвать случившееся моей виной. 

Это гоночный эпизод. Надеюсь, он скоро восстановится». 

В Ducati пока не сообщили, кто заменит Бастьянини, но почти наверняка это будет резервист команды Микеле Пирро. Энеа должен был стартовать в воскресенье шестым, теперь соперники поднимутся по решетке на одну позицию. 

Ранее по ходу уик-энда Пол Эспаргаро также попал в серьезную аварию – после падения в пятницу у испанца из GasGas диагностировали повреждение спины и перелом челюсти, он также выбыл из строя на неопределенное время.

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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

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