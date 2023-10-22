MotoGP Гран При Австралии
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии

Погода позволила провести на трассе «Филлип-Айленд» только одну из двух запланированных гонок. Вот как выглядит после нее ситуация в каждом из зачетов премьер-класса

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После старта: впереди Хорхе Мартин, Pramac Racing
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Личный зачет после Гран При Австралии (16-го этапа из 20)

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Подиумы* Поулы Н/Ф
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 366 6+4** 11+12 6 2
2 Spain Хорхе Мартин Pramac Ducati 339 3+6 7+10 3 3
3 Italy Марко Бедзекки VR46 Ducati 293 3+1 7+6 3 2+2
4 South Africa Брэд Биндер KTM 224 0+2 3+5   3
5 France Жоан Зарко Pramac Ducati 187 1 5   4+1
6 Spain Алеш Эспаргаро  Aprilia 185 2+1 3+1 1 1+4
7

Spain Маверик Виньялес

Aprilia

 170   3+2   4+1
8 Italy Лука Марини VR46 Ducati 148   1+2 1 3+2
9 Australia Джек Миллер KTM 144   1+2   4+1
10 France Фабио Куартараро Yamaha 134   3+1   1+1
11 Spain Алекс Маркес Gresini Ducati

115

 0+1 1+1 1 4+3
12

Italy Фабио

ди Джаннантонио

 Gresini Ducati 86   1   2+1
13 Italy Франко Морбиделли Yamaha 79        
14 Portugal Мигель Оливейра RNF Ducati 76       5+1
15 Spain Аугусто Фернандес GasGas Tech3 67       2+2
16 Spain Марк Маркес Honda  65   1+2 1 5+1
17 Spain Алекс Ринс LCR Honda 54 1 1+1   2+1
18 Japan Такааки Накагами LCR Honda 50       1+2
19 Italy Энеа Бастьянини Ducati 42       2+1
20 Spain Рауль Фернандес RNF Ducati 39       4
21 Spain Дани Педроса KTM 32        
22 Spain Хоан Мир Honda 20       8+3
23 Spain Пол Эспаргаро GasGas Tech3 12       3+1
24 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 9       0+1
25

Germany Йонас Фольгер

 GasGas Tech3 9       0+2
26

Germany Штефан Брадль

 Honda / HRC
LCR Honda		 8       1
27

Italy Микеле Пирро

 Ducati
Aruba Ducati		 5       1+1
28

Italy Данило Петруччи

 Ducati 5        
29 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamalube Yamaha 3        
30 Spain Икер Лекуона Honda 0       1

*включая победы
**вздесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"

Командный зачет после Гран При Австралии (16-го этапа из 20)

Поз. Команды Очки Победы Подиумы Поулы
1 italy Pramac Ducati 526 4+5 12+9 3
2 italy VR46 Ducati 441 2+1 9+8 4
3 italy Ducati 418 6+4 11+12 6
4 austria KTM 368 0+2 4+7  
5 italy Aprilia 355 2+1 6+3 1
6 japan Yamaha 213   3+1  
7 italy Gresini Ducati 201 0+1 2+1 1
8 Malaysia RNF Aprilia 119      
9  LCR Honda 110 1 1+1  
10 france GasGas Tech3 88      
11 japan Honda 85   1+2 1
12 japan Yamalube RS4GP 0      
13 japan Team HRC 0      
14 italy Aruba Ducati 0      

Зачет производителей после Гран При Австралии (16-го этапа из 20)

Поз. Команды Очки Победы Подиумы Поулы
1 italy Ducati (чемпион) 552 13+12 34+31 12
2 austriaKTM 296 0+2 4+7  
3 italy Aprilia 274 2+1 6+3 1
4 japanYamaha 154   3+1  
5 japanHonda 150 1 1+3 1

Традиционный бонус для тех, кто дочитал до этого места:

1 - 6

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

2 - 6

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

3 - 6

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

4 - 6

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

5 - 6

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

6 - 6

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

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