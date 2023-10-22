Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австралии
Погода позволила провести на трассе «Филлип-Айленд» только одну из двух запланированных гонок. Вот как выглядит после нее ситуация в каждом из зачетов премьер-класса
Личный зачет после Гран При Австралии (16-го этапа из 20)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Очки
|Победы
|Подиумы*
|Поулы
|Н/Ф
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|366
|6+4**
|11+12
|6
|2
|2
|Хорхе Мартин
|Pramac Ducati
|339
|3+6
|7+10
|3
|3
|3
|Марко Бедзекки
|VR46 Ducati
|293
|3+1
|7+6
|3
|2+2
|4
|Брэд Биндер
|KTM
|224
|0+2
|3+5
|3
|5
|Жоан Зарко
|Pramac Ducati
|187
|1
|5
|4+1
|6
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|185
|2+1
|3+1
|1
|1+4
|7
|
Маверик Виньялес
|
Aprilia
|170
|3+2
|4+1
|8
|Лука Марини
|VR46 Ducati
|148
|1+2
|1
|3+2
|9
|Джек Миллер
|KTM
|144
|1+2
|4+1
|10
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|134
|3+1
|1+1
|11
|Алекс Маркес
|Gresini Ducati
|
115
|0+1
|1+1
|1
|4+3
|12
|
Фабио
ди Джаннантонио
|Gresini Ducati
|86
|1
|2+1
|13
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|79
|14
|Мигель Оливейра
|RNF Ducati
|76
|5+1
|15
|Аугусто Фернандес
|GasGas Tech3
|67
|2+2
|16
|Марк Маркес
|Honda
|65
|1+2
|1
|5+1
|17
|Алекс Ринс
|LCR Honda
|54
|1
|1+1
|2+1
|18
|Такааки Накагами
|LCR Honda
|50
|1+2
|19
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|42
|2+1
|20
|Рауль Фернандес
|RNF Ducati
|39
|4
|21
|Дани Педроса
|KTM
|32
|22
|Хоан Мир
|Honda
|20
|8+3
|23
|Пол Эспаргаро
|GasGas Tech3
|12
|3+1
|24
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|9
|0+1
|25
|
Йонас Фольгер
|GasGas Tech3
|9
|0+2
|26
|
Штефан Брадль
|Honda / HRC
LCR Honda
|8
|1
|27
|
Микеле Пирро
|Ducati
Aruba Ducati
|5
|1+1
|28
|
Данило Петруччи
|Ducati
|5
|29
|Кэл Кратчлоу
|Yamalube Yamaha
|3
|30
|Икер Лекуона
|Honda
|0
|1
*включая победы
**вздесь и далее использован формат "в главных гонках + в спринтах"
Командный зачет после Гран При Австралии (16-го этапа из 20)
Зачет производителей после Гран При Австралии (16-го этапа из 20)
|Поз.
|Команды
|Очки
|Победы
|Подиумы
|Поулы
|1
|Ducati (чемпион)
|552
|13+12
|34+31
|12
|2
|KTM
|296
|0+2
|4+7
|3
|Aprilia
|274
|2+1
|6+3
|1
|4
|Yamaha
|154
|3+1
|5
|Honda
|150
|1
|1+3
|1
Традиционный бонус для тех, кто дочитал до этого места:
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
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