Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене

Очередной этап чемпионата MotoGP закончился дублем пилотов Yamaha, но Фабио Куартараро и Маверик Виняьлес остались на тех же позициях общего зачета, что и до гонки – 1-й и 6-й. Самым заметным изменением стал прорыв в первую тройку Франческо Баньяи, вытеснившего оттуда своего напарника Джека Миллера.

Теперь чемпионат возьмет паузу до 8 августа, когда на трассе в Шпильберге пройдет Гран При Штирии. Его, как и все остальные гонки турнира, в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

Личный зачет после Гран При Германии (9-й этап из 19-ти)

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы* Н/Ф 1 Фабио Куартараро Yamaha 156 4 5 6 2 Жоан Зарко Pramac Ducati 122 1 4 1 3 Франческо Баньяя Ducati 109 2 1 2 1 4 Хоан Мир Suzuki 101 3 1 5 Джек Миллер Ducati 100 4 2 6 Маверик Виньялес Yamaha 95 1 1 2 7 Мигель Оливейра KTM 85 1 3 1 8 Алеш Эспаргаро Aprilia 61 2 9 Брэд Биндер KTM 60 1 10 Марк Маркес Honda 50 1 1 3 11 Такааки Накагами LCR Honda 41 2 12 Пол Эспаргаро Honda 41 1 13 Франко Морбиделли Petronas Yamaha 40 1 14 Алекс Ринс Suzuki 33 3 15 Алекс Маркес LCR Honda 27 3 16 Энеа Бастьянини Avintia Ducati 27 2 17 Данило Петруччи KTM Tech 3 26 2 18 Хорхе Мартин Pramac Ducati 23 1 1 1 19 Валентино Росси Petronas Yamaha 17 3 20 Лука Марини Avintia Ducati 14 21 Икер Лекуона KTM Tech 3 13 3 22 Штефан Брадль Honda 11 23 Лоренцо Савадори Aprilia 4 24 Микеле Пирро Pramac Ducati 3 25 Эстеве Рабат Pramac Ducati 1 1 25 Гаррет Герлофф Petronas Yamaha 0

*Включая победы

Командный зачет

Поз. Команды Очки Победы Дубли Подиумы 1 Yamaha Yamaha 251 5 1 8 2 Ducati Ducati 209 2 1 6 3 Pramac Ducati 149 5 4 KTM 145 1 3 5 Suzuki 134 3 6 Honda Honda 98 1 1 7 LCR Honda LCR Honda 68 1 8 Aprilia 65 8 Petronas Yamaha Petronas Yamaha 57 10 Avintia Ducati Avintia Ducati 41 11 Tech 3 KTM 39

Зачет производителей

Поз. Команды Очки Победы Дубли Подиумы 1 Yamaha Yamaha 184 5 1 9 2 Ducati Ducati 167 2 1 10 3 KTM 114 1 3 4 Suzuki 105 3 5 Honda Honda 86 1 1 6 Aprilia 62