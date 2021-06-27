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MotoGP / Голландский ТТ Результаты

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене

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Франческо Баньяя вернулся в первую тройку, а Хоан Мир оказался на подступах к ней

Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене

Очередной этап чемпионата MotoGP закончился дублем пилотов Yamaha, но Фабио Куартараро и Маверик Виняьлес остались на тех же позициях общего зачета, что и до гонки – 1-й и 6-й. Самым заметным изменением стал прорыв в первую тройку Франческо Баньяи, вытеснившего оттуда своего напарника Джека Миллера. 

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Теперь чемпионат возьмет паузу до 8 августа, когда на трассе в Шпильберге пройдет Гран При Штирии. Его, как и все остальные гонки турнира, в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

Личный зачет после Гран При Германии (9-й этап из 19-ти)

Поз. Гонщик Команда Очки Победы Поулы Подиумы* Н/Ф
1 France Фабио Куартараро Yamaha

156

 4 5 6  
2 France Жоан Зарко Pramac Ducati

122

   1 4 1
3 Italy Франческо Баньяя Ducati

109

 2 1 2 1
4 Spain Хоан Мир Suzuki

101

     3 1
5 Australia Джек Миллер Ducati

100

     4 2
6 Spain Маверик Виньялес Yamaha

95

 1 1 2  
7 Portugal Мигель Оливейра KTM

85

 1   3 1
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia

61

       2
9 South Africa Брэд Биндер KTM

60

       1
10 Spain Марк Маркес Honda

50

 1   1 3
11 Japan Такааки Накагами LCR Honda

41

       2
12 Spain Пол Эспаргаро Honda

41

       1
13 Italy Франко Морбиделли Petronas Yamaha 40     1  
14 Spain Алекс Ринс Suzuki

33

       3
15 Spain Алекс Маркес LCR Honda

27

       3
16 Italy Энеа Бастьянини  Avintia Ducati

27

       2
17 Italy Данило Петруччи KTM Tech 3

26

       2
18 Spain Хорхе Мартин Pramac Ducati

23

   1 1 1
19 Italy Валентино Росси Petronas Yamaha 17       3
20 Italy Лука Марини Avintia Ducati

14

        
21 Spain Икер Лекуона KTM Tech 3

13

       3
22 Germany Штефан Брадль Honda

11

        
23 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 4        
24 Italy Микеле Пирро Pramac Ducati 3        
25 Spain Эстеве Рабат Pramac Ducati

1

        1
25 United States Гаррет Герлофф Petronas Yamaha 0        

*Включая победы

Командный зачет

Поз. Команды Очки Победы Дубли Подиумы
1 japan Yamaha 251 5 1 8
2 italy Ducati 209 2 1 6
3 italy Pramac Ducati 149     5
4 austriaKTM 145 1   3
5 japan Suzuki 134     3
6 japan Honda 98 1   1
7  LCR Honda 68     1
8 italyAprilia 65      
8 Malaysia Petronas Yamaha 57      
10 spain Avintia Ducati 41      
11 france Tech 3 KTM 39      

Зачет производителей

Поз. Команды Очки Победы Дубли Подиумы
1 japan Yamaha 184 5 1 9
2 italy Ducati 167 2 1 10
3 austriaKTM 114 1   3
4 japanSuzuki 105     3
5 japan Honda 86 1   1
6 italy Aprilia 62      
 
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