MotoGP / Голландский ТТ Результаты
Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Франческо Баньяя вернулся в первую тройку, а Хоан Мир оказался на подступах к ней
Очередной этап чемпионата MotoGP закончился дублем пилотов Yamaha, но Фабио Куартараро и Маверик Виняьлес остались на тех же позициях общего зачета, что и до гонки – 1-й и 6-й. Самым заметным изменением стал прорыв в первую тройку Франческо Баньяи, вытеснившего оттуда своего напарника Джека Миллера.
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Теперь чемпионат возьмет паузу до 8 августа, когда на трассе в Шпильберге пройдет Гран При Штирии. Его, как и все остальные гонки турнира, в прямом эфире покажут телеканал и видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
Личный зачет после Гран При Германии (9-й этап из 19-ти)
*Включая победы
Командный зачет
|Поз.
|Команды
|Очки
|Победы
|Дубли
|Подиумы
|1
|Yamaha
|251
|5
|1
|8
|2
|Ducati
|209
|2
|1
|6
|3
|Pramac Ducati
|149
|5
|4
|KTM
|145
|1
|3
|5
|Suzuki
|134
|3
|6
|Honda
|98
|1
|1
|7
|LCR Honda
|68
|1
|8
|Aprilia
|65
|8
|Petronas Yamaha
|57
|10
|Avintia Ducati
|41
|11
|Tech 3 KTM
|39
Зачет производителей
|Поз.
|Команды
|Очки
|Победы
|Дубли
|Подиумы
|1
|Yamaha
|184
|5
|1
|9
|2
|Ducati
|167
|2
|1
|10
|3
|KTM
|114
|1
|3
|4
|Suzuki
|105
|3
|5
|Honda
|86
|1
|1
|6
|Aprilia
|62
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Положение в общем зачете MotoGP после гонки в Ассене
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