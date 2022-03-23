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MotoGP Новости

Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт

Если бы не сотрудник правоохранительных органов, гонщик Yamaha опоздал бы в аэропорт

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Полицейский дал Морбиделли свой байк для поездки в аэропорт
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Для пилота Yamaha Франко Морбиделли минувшая гонка MotoGP в Мандалике не закончились клетчатым флагом. В тот же день после окончания Гран При итальянец спешил в аэропорт, но рисковал опоздать на свой рейс, поскольку утренний заезд откладывали на несколько часов из-за дождя; к тому же на дорогах было большое скопление транспорта. 

В этот момент на помощь Морбиделли пришел местный полицейский. Сотрудник правоохранительных органов отдал Франко свой байк, чтобы тот с использованием сирены мог быстро добраться до места назначения. Интересно, что за рулем был именно сам спортсмен. В социальных сетях чемпионат даже выложил видео, как Франко садится за руль байка.

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