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MotoGP / Отчет о квалификации

Пол Эспаргаро завоевал поул на Гран При Европы

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Пол Эспаргаро завоевал поул на Гран При Европы
Автор:
, редактор

Никого из топ-5 чемпионата не будет на первом ряду

Пол Эспаргаро на заводском байке KTM завоевал поул-позицию Гран При Европы MotoGP. Эспаргаро на 0,041 секунды опередил Алекса Ринса на Suzuki. Компанию на первом ряду им составит Такааки Накагами на клиентском мотоцикле Honda. Вся тройка лидеров уместилась в одной десятой секунды.

Лидер сезона Хоан Мир показал пятое время. Его ближайший соперник Фабио Куартараро стал только 11-м, опередив в Q2 лишь еще одного лидера сезона, Андреа Довициозо.

В решающий сегмент квалификации не смогли пробиться один из лидеров сезона Маверик Виньялес, призер двух из трех последних этапов Алекс Маркес и семикратный чемпион серии Валентино Росси. Все трое будут стартовать из второй десятки.

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Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч
1 Spain Пол Эспаргаро 9 1'40.434     143.556
2 Spain Алекс Ринс 9 1'40.475 0.041 0.041 143.498
3 Japan Такааки Накагами 8 1'40.530 0.096 0.055 143.419
4 France Жоан Зарко 5 1'40.577 0.143 0.047 143.352
5 Spain Хоан Мир 8 1'40.704 0.270 0.127 143.172
6 Australia Джек Миллер 5 1'40.893 0.459 0.189 142.903
7 Spain Алеш Эспаргаро 8 1'40.997 0.563 0.104 142.756
8 Portugal Мигель Оливейра 9 1'41.328 0.894 0.331 142.290
9 Italy Франко Морбиделли 8 1'41.557 1.123 0.229 141.969
10 South Africa Брэд Биндер 9 1'41.781 1.347 0.224 141.657
11 France Фабио Куартараро 9 1'41.943 1.509 0.162 141.431
12 Italy Андреа Довициозо 8 1'42.249 1.815 0.306 141.008
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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Пол Эспаргаро
Автор Иван Матушкин

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