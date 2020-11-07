Пол Эспаргаро завоевал поул на Гран При Европы
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Никого из топ-5 чемпионата не будет на первом ряду
Пол Эспаргаро на заводском байке KTM завоевал поул-позицию Гран При Европы MotoGP. Эспаргаро на 0,041 секунды опередил Алекса Ринса на Suzuki. Компанию на первом ряду им составит Такааки Накагами на клиентском мотоцикле Honda. Вся тройка лидеров уместилась в одной десятой секунды.
Лидер сезона Хоан Мир показал пятое время. Его ближайший соперник Фабио Куартараро стал только 11-м, опередив в Q2 лишь еще одного лидера сезона, Андреа Довициозо.
В решающий сегмент квалификации не смогли пробиться один из лидеров сезона Маверик Виньялес, призер двух из трех последних этапов Алекс Маркес и семикратный чемпион серии Валентино Росси. Все трое будут стартовать из второй десятки.
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|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|1
|Пол Эспаргаро
|9
|1'40.434
|143.556
|2
|Алекс Ринс
|9
|1'40.475
|0.041
|0.041
|143.498
|3
|Такааки Накагами
|8
|1'40.530
|0.096
|0.055
|143.419
|4
|Жоан Зарко
|5
|1'40.577
|0.143
|0.047
|143.352
|5
|Хоан Мир
|8
|1'40.704
|0.270
|0.127
|143.172
|6
|Джек Миллер
|5
|1'40.893
|0.459
|0.189
|142.903
|7
|Алеш Эспаргаро
|8
|1'40.997
|0.563
|0.104
|142.756
|8
|Мигель Оливейра
|9
|1'41.328
|0.894
|0.331
|142.290
|9
|Франко Морбиделли
|8
|1'41.557
|1.123
|0.229
|141.969
|10
|Брэд Биндер
|9
|1'41.781
|1.347
|0.224
|141.657
|11
|Фабио Куартараро
|9
|1'41.943
|1.509
|0.162
|141.431
|12
|Андреа Довициозо
|8
|1'42.249
|1.815
|0.306
|141.008
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Пол Эспаргаро
|Автор
|Иван Матушкин
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Пол Эспаргаро завоевал поул на Гран При Европы
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