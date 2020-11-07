Пол Эспаргаро завоевал поул на Гран При Европы

Пол Эспаргаро на заводском байке KTM завоевал поул-позицию Гран При Европы MotoGP. Эспаргаро на 0,041 секунды опередил Алекса Ринса на Suzuki. Компанию на первом ряду им составит Такааки Накагами на клиентском мотоцикле Honda. Вся тройка лидеров уместилась в одной десятой секунды.

Лидер сезона Хоан Мир показал пятое время. Его ближайший соперник Фабио Куартараро стал только 11-м, опередив в Q2 лишь еще одного лидера сезона, Андреа Довициозо.

В решающий сегмент квалификации не смогли пробиться один из лидеров сезона Маверик Виньялес, призер двух из трех последних этапов Алекс Маркес и семикратный чемпион серии Валентино Росси. Все трое будут стартовать из второй десятки.