Пол Эспаргаро заменит Алекса Маркеса в Honda с 2021 года

После решения Хорхе Лоренсо завершить карьеру, озвученного прошлой осенью, Honda срочно потребовалось найти себе второго гонщика. Многие считали фаворитом Жоана Зарко, но в итоге производитель заключил контракт с Алексом Маркесом. Срок действия этого договора составил не традиционные для MotoGP два сезона, а всего один.

Еще до того, как стартовал новый сезон чемпионата мира, стало понятно, что продлевать соглашение японцы не будут. Вместо Алекса с 2021 года напарником шестикратного чемпиона мира Марка Маркеса станет Пол Эспаргаро.

Младший из двух братьев – в чемпионате также выступает Алеш Эспаргаро – дебютировал в премьер-категории в 2014 году, выиграв до этого титул в Moto2. Испанец несколько сезонов стартовал за команды-сателлиты, а с 2017-го присоединился к заводской программе KTM. Их лучшим совместным результатом стал дождевой подиум в Валенсии-2018. Также можно вспомнить прошлогодний старт с первого ряда в Мизано.

В KTM стремились продолжать сотрудничество с 28-летним гонщиком, высоко ценя его работу по развитию байка, однако в последнее время появились слухи о возможном переходе Пола в Ducati, где он мог заменить Андреа Довициозо.

Тем большим сюрпризом можно назвать решение Honda, о котором стало известно Motorsport.com. Эксперты знали об интересе марки к Эспаргаро, но сходились во мнении, что на 2021 год будет продлен контракт с Маркесом-младшим.

Что будет дальше?

Предстоящее объявление неизбежно скажется на рынке пилотов MotoGP. Для KTM потеря лидера станет серьезным ударом. Недавно австрийская марка уже потерпела трансферное поражение – гонщик Moto2 Хорхе Мартин, на которого она имела планы, заключил контракт в Pramac, где заменит Джека Миллера.

Алекс Маркес, скорее всего, сохранит заводскую поддержку Honda, но будет выступать за LCR. Так как один из двух нынешних гонщиков этого коллектива, Такааки Накагами, едва ли будет уволен, это ставит под вопрос будущее его напарника Кэла Кратчлоу.

Тому будет непросто отыскать хорошее место на будущее, хотя сам британец говорил, что пока не собирается уходить из MotoGP.

Вакансии в заводских командах на 2021 год есть только у Aprilia и KTM. Но итальянцы ждут решения по апелляции своего лидера Андреа Янноне, недавно лишенного лицензии на полтора года за употребление запрещенных веществ.

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Алеш Эспаргаро недавно сообщил Motorsport.com, что близок к продлению контракта с Aprilia, еще одним кандидатом считается потерявший место в заводской Ducati Данило Петруччи.

По планам устроителей MotoGP, регулярный сезон 2020 года должен начаться с двух гонок в Хересе в конце июля. Пока же его участники проводят время за виртуальными сражениями. Все мотоциклетные кибергонки, а также лучшие Гран При прошлых лет показывает видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».