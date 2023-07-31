Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм
Испанец из Tech3 попал в серьезную аварию в самый первый день нового сезона и прошел через непростое восстановление. Но теперь готов к новым стартам
В предстоящий уик-энд в Сильверстоуне возобновится сезон MotoGP – последняя гонка прошла еще в конце июня, после чего участники отправились на летние каникулы.
Среди тех, кто выступит в британском Гран При, будет и Пол Эспаргаро. Он получил множественные переломы, в том числе позвоночника и нижней челюсти, когда врезался в бетонный барьер, не закрытый дополнительными структурами безопасности, по ходу второй тренировки Гран При Португалии. Это произошло 24 марта.
Испанцу пришлось сделать несколько сложных операций, которые заняли в общей сложности месяц, после чего пройти через непростую реабилитацию. Первое время Пол мог питаться только жидкой пищей и потерял 3 кг массы тела.
Он впервые приехал в паддок MotoGP в июне на этап в Ассене – и рассказал, что «не узнал сам себя, когда в первый раз после аварии взглянул в зеркало».
И хотя изначально Эспаргаро рассчитывал вернуться уже на Гран При Италии в начале лета, врачи не были довольны его состоянием на тот момент и рекомендовали отложить возвращение до августа.
Пол Эспаргаро, Tech3 GASGAS Factory Racing, на Фестивале скорости в Гудвуде
Фото: JEP / Motorsport Images
Пол принял участие в недавнем Фестивале скорости в Гудвуде, где смог впервые с момента мартовской аварии проехать на мотоцикле GasGas, а в понедельник команда Tech3 официально подтвердила его участие в предстоящем Гран При.
«Я очень рад, что долгий и сложный период ожидания наконец-то позади, – цитирует Пола пресс-служба. – Чтобы приблизить этот день, я прикладывал такие усилия, как никогда прежде за всю свою жизнь. И сама по себе возможность выступить в Сильверстоуне – уже подарок для меня.
Я понимал, что нужно проявить терпение, восстановиться на все 100 процентов. Но теперь я полон желания принять новый вызов. Пора вновь нажать на газ».
Помимо Пола, в Сильверстоуне вернется в пелотон и Хоан Мир, который выбыл из строя после аварии в Муджелло. Марк Маркес, который не смог выступить в двух последних гонках, также значится в списке участников.
А вот другой гонщик Honda Алекс Ринс пока не восстановился достаточно, чтобы выйти на старт. Ожидается, что он сможет сделать это еще через две недели в Шпильберге. Только там пелотон MotoGP, ослабленный из-за частых происшествий в первой половине сезона, получит шанс вновь собраться в полном составе.
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