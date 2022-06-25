Пол Эспаргаро снялся с этапа MotoGP в Ассене из-за сильных болей

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Эспаргаро попал в серьезную аварию по ходу пятничных заездов на «Заксенринге». Он попробовал продолжить уик-энд и даже вышел на старт гонки, но из-за болей в груди был вынужден досрочно прекратить борьбу.

Испанец рассчитывал, что сможет восстановиться за неделю и полноценно выступить в этот уик-энд в Ассене, однако после первого дня Гран При вынужден был признать, что по-прежнему находится не в лучшей форме.

Медицинское обследование, проведенное в пятницу вечером, показало: существенного улучшения в состоянии спортсмена не произошло. После этого Пол принял решение, что не будет продолжать выступления.

После голландского Гран При в календаре MotoGP предусмотрен большой перерыв, следующий этап пройдет только в августе, что позволит 31-летнему Эспаргаро залечить травму.

В заявлении команды говорится: «Пол не выступит в оставшихся сессиях Гран При Нидерландов из-за последствий травм, полученных на "Заксенринге".

После падения в первой тренировке в Германии он приложил максимальные усилия для восстановления и участия в 11-м этапе сезона.

Однако после двух тренировок в пятницу Эспаргаро по-прежнему испытывал сильные боли и дискомфорт. Вследствие этого он признал, что не в состоянии гоняться и вместе с командой принял решение отказаться от выступлений в Ассене.

Repsol Honda Team рассчитывает, что Пол полностью восстановится к августовскому этапу в Сильверстоуне».

Пол Эспаргаро, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Как рассказал сам Эспаргаро, наибольшую боль ему доставляют поврежденные мышцы по соседству со сломанным ребром. Он признался, что в понедельник после прошлой гонки едва смог самостоятельно подняться с постели.

Для Honda это уже вторая потеря гонщика по ходу сезона – ранее команду покинул ее многолетний лидер Марк Маркес, который предпочел заняться своим здоровьем и сделать новую операцию.

Уже известно, что Пол Эспаргаро покинет команду в конце этого сезона и вернется в KTM. Ожидается, что его место займет сильнейший гонщик MotoGP 2020 года Хоан Мир.