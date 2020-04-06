Пол Эспаргаро предсказал Honda трудности из-за дуэта Маркесов
Соперник Маркесов в чемпионате мира оценил перспективы братьев в сезоне-2020, а также рассказал, при каких условиях седьмые-восьмые места станут для дебютанта MotoGP плохим результатом
В 2020 году в MotoGP дебютирует Алекс Маркес. Младший брат шестикратного чемпиона серии Марка Маркеса присоединился к нему в составе заводской команды Honda.
В MotoGP уже есть братья Эспаргаро – Алеш и Пол. Они выступают в разных командах, и Пол признался, что не хотел бы объединиться с братом. На его взгляд, Honda будет трудно управлять дуэтом братьев Маркес.
«Трудно будет им обоим, не только Алексу, – цитирует Эспаргаро Sky Italia. – Алексу предстоит дебютный год на сложном байке. Вдобавок, он будет выступать рядом с братом, которого хорошо знает. Соперничество с братом – особенное.
Мне не нравится выступать вместе со своим братом в MotoGP, а быть с ним в одной команде мне бы совсем не пришлось по душе. А напарник Алекса еще и сильнейший пилот чемпионата.
Ситуация трудная для Алекса, но в то же время и для Марка. Ведь он хочет, чтобы его брат хорошо справился в заводской Honda. Мне кажется, этой ситуацией будет трудно управлять внутри боксов. Однако у них хороший босс, Альберто Пуч, он знает, что делать».
Эспаргаро добавил, что хорошие отношения Маркесов только усилят проблему: «Рискованное дело, ведь они очень близки. Всегда проводят время вместе дома, тренируются вместе. Это еще усложняет ситуацию. Потому что седьмые-восьмые места Алекса были бы хорошим результатом. Но не в том случае, когда Марк – первый».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин , Пол Эспаргаро , Алекс Маркес
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Льюис Дункан
Пол Эспаргаро предсказал Honda трудности из-за дуэта Маркесов
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