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Пол Эспаргаро предсказал Honda трудности из-за дуэта Маркесов

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Пол Эспаргаро предсказал Honda трудности из-за дуэта Маркесов
Автор:
Соавтор: Маттео Нуньес
6 апр. 2020 г., 13:21

Соперник Маркесов в чемпионате мира оценил перспективы братьев в сезоне-2020, а также рассказал, при каких условиях седьмые-восьмые места станут для дебютанта MotoGP плохим результатом

В 2020 году в MotoGP дебютирует Алекс Маркес. Младший брат шестикратного чемпиона серии Марка Маркеса присоединился к нему в составе заводской команды Honda.

В MotoGP уже есть братья Эспаргаро – Алеш и Пол. Они выступают в разных командах, и Пол признался, что не хотел бы объединиться с братом. На его взгляд, Honda будет трудно управлять дуэтом братьев Маркес.

«Трудно будет им обоим, не только Алексу, – цитирует Эспаргаро Sky Italia. – Алексу предстоит дебютный год на сложном байке. Вдобавок, он будет выступать рядом с братом, которого хорошо знает. Соперничество с братом – особенное.

Мне не нравится выступать вместе со своим братом в MotoGP, а быть с ним в одной команде мне бы совсем не пришлось по душе. А напарник Алекса еще и сильнейший пилот чемпионата. 

Ситуация трудная для Алекса, но в то же время и для Марка. Ведь он хочет, чтобы его брат хорошо справился в заводской Honda. Мне кажется, этой ситуацией будет трудно управлять внутри боксов. Однако у них хороший босс, Альберто Пуч, он знает, что делать».

Эспаргаро добавил, что хорошие отношения Маркесов только усилят проблему: «Рискованное дело, ведь они очень близки. Всегда проводят время вместе дома, тренируются вместе. Это еще усложняет ситуацию. Потому что седьмые-восьмые места Алекса были бы хорошим результатом. Но не в том случае, когда Марк – первый».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин , Пол Эспаргаро , Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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