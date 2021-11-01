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MotoGP Новости

Почему Yamaha проигрывает в дождь? Росси назвал причину

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Все дело в нежелании японцев нанимать итальянских инженеров

Почему Yamaha проигрывает в дождь? Росси назвал причину

Фабио Куартараро в этом сезоне стал новым чемпионом MotoGP, выиграв титул с байком Yamaha. Он проводит очень сильный сезон, всегда хорошо квалифицируясь и зарабатывая очки в каждой гонке.

Исключением стала квалификация последнего этапа, проходившего в Мизано, где на подсыхающей трассе Куартараро стал только 15-м, что является его худшим результатом за всю карьеру в MotoGP. Впрочем, на мокрых покрытиях и другие гонщики на Yamaha сейчас не блистают, при том, что Ducati в этих условиях, напротив, сильны.

Но если в Ducati объяснят свое преимущество механической составляющей подвесок, то у Валентино Росси на этот счет иное мнение. По словам Доктора, все дело в том, как работает электроника итальянской фирмы Magnetti Marelli, которая с 2016 года является стандартной для всех мотоциклов MotoGP.

«Пока Yamaha сама делала всю электронику, поведение байков было фантастическим, – заявил Росси. – Мотоцикл M1 почти полностью создан в Японии. Все его инженеры – японцы. И для них давно является проблемой выжать максимум из электроники Magnetti Marelli. Фактически, наши мотоциклы стали куда хуже с переходом на итальянскую электронику.

Все остальные производители мотоциклов работают иначе, примерно как команды Формулы 1. Они нанимают множество инженеров по всей Европе, особенно из Италии. Но в Yamaha работают все те же люди, кто проектировал мотоциклы до перехода на итальянскую электронику».

Несмотря на досрочную победу Куартараро в личном зачете, борьба в зачетах команд и производителей в MotoGP еще не окончена. Посмотреть оставшиеся гонки сезона вы можете в прямом эфире телеканала и на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Марио Фритцше

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