При распределении мотоциклов для гонщиков Yamaha в MotoGP сложно учитывать результаты, с которыми пилоты закончили последний сезон. Об этом на днях рассказал Лин Джарвис, руководитель заводского коллектива японской марки, объясняя причины своеобразной «дискриминации» вице-чемпиона прошлого сезона Франко Морбиделли.

Итальянец в 2020 году стал лучшим из гонщиков Yamaha, одержав 3 победы и на 4 позиции в общем зачете опередив Маверика Виньялеса – второго по результативности спортсмена японской марки. Тем не менее, в этом году наиболее современную версию мотоцикла М1 будут использовать оба гонщика заводской команды и Валентино Росси (напарник Морбиделли по коллективу-сателлиту Petronas SRT) – а вице-чемпион прошлого сезона единственным из четырех гонщиков Yamaha будет выступать на байке образца 2019 года.

«Здесь есть финансовая составляющая, – объяснил Джарвис. – Так называемый заводской, то есть самый современный мотоцикл гораздо дороже менее современного, т.н. варианта А. Все это во многом связано с необходимостью размещать заказы на материалы и детали с крайне малым сроком исполнения. А в прошлом году, как вы понимаете, ситуация с финансами была не лучшей – и у наших спонсоров, и у нас…

Спецификация мотоциклов на следующий сезон определялась в середине прошлого года – то есть когда сезон еще только-только стартовал и мы не представляли, кто на каком месте окажется в турнирной таблице [сезон начался с двух подряд побед Фабио Куартараро, который был напарником Морбиделли].

Заслуживает ли Фрэнки самого современного мотоцикла? Да. Может ли он его получить? Увы, ответ отрицательный. С другой стороны, прошлый год показал, что разные версии мотоцикла не так уже отличаются – и под Фрэнки был весьма конкурентоспособный байк. В этом году ситуация во многом сохранится – к примеру, конструкция моторов ведь заморожена. Не думаю, что у остальных трех пилотов будет такое уж большое преимущество перед Фрэнки».

Технический директор Yamaha Массимо Мерегалли тем временем сообщил, что заводской мотоцикл образца 2021 года будет по своей конфигурации ближе к варианту 2019-го, чем вариант 2020-го. И причиной этого как раз стали выступления Морбиделли – более стабильные, чем у других представителей Yamaha.

«Нам часто не хватало сцепления с трассой, также мы не раз сталкивались со сложностями при настройке мотоциклов под конкретные трассы, – рассказал Мерегалли. – И весь год мы думали о том, как сделать байк более сбалансированным. Обычно все сводилось к тому, что мы выявляли слабые стороны заводского мотоцикла и сильные стороны мотоцикла Фрэнки. И все это стало фундаментом для активной работы на базе в Японии».