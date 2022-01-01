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MotoGP Новости

Почему Suzuki не защитила титул в MotoGP? Такого плана не было!

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Глава команды Синичи Сахара подвел итоги сезона и допустил, что все могло бы быть еще хуже

Почему Suzuki не защитила титул в MotoGP? Такого плана не было!

В 2020 году чемпионом MotoGP стал гонщик заводской команды Suzuki Хоан Мир, а сам японский коллектив выиграл чемпионат в командном зачете. Однако в следующем году повторить успех не удалось: и Suzuki, и Мир стали только третьими.

При этом прошлой зимой в Suzuki фактически сменился глава команды. Точнее, после ухода в Формулу 1 Давиде Бривио обязанности непосредственного руководителя команды MotoGP взял на себя руководитель всей гоночной программы марки Синичи Сахара. Он же после завершения сезона подвел итоги года.

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«Этот год оказался для нас гораздо сложнее предыдущего, – заявил Сахара. – Мы с самого начала подошли к нему не с позиции защиты титула, а так, словно нам вновь предстоит прорываться наверх, стараясь в каждой гонке заработать как можно больше очков. Но в итоге в начале сезона и в его середине у нас часто ничего не получалось.

К счастью, у нас все еще было двое сильных гонщиков. И порой не хватало самой малости, чтобы добиться большего. Вы в курсе, что Suzuki уступает соперникам в квалификациях. И потому нам сложнее добиваться успеха в гонках.

Я был вынужден осуществлять непосредственное руководство командой. И для меня оказалось это слишком тяжело. Я был перегружен. К счастью, остальные члены команды пришли мне на помощь, и в итоге вся работа была проделана корректно.

Я в целом доволен работой команды в сезоне. Но сейчас работаю над тем, чтобы сформировать новую структуру на следующий год, пригласив нового менеджера для осуществления непосредственного руководства».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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