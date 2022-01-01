Почему Suzuki не защитила титул в MotoGP? Такого плана не было!

В 2020 году чемпионом MotoGP стал гонщик заводской команды Suzuki Хоан Мир, а сам японский коллектив выиграл чемпионат в командном зачете. Однако в следующем году повторить успех не удалось: и Suzuki, и Мир стали только третьими.

При этом прошлой зимой в Suzuki фактически сменился глава команды. Точнее, после ухода в Формулу 1 Давиде Бривио обязанности непосредственного руководителя команды MotoGP взял на себя руководитель всей гоночной программы марки Синичи Сахара. Он же после завершения сезона подвел итоги года.

«Этот год оказался для нас гораздо сложнее предыдущего, – заявил Сахара. – Мы с самого начала подошли к нему не с позиции защиты титула, а так, словно нам вновь предстоит прорываться наверх, стараясь в каждой гонке заработать как можно больше очков. Но в итоге в начале сезона и в его середине у нас часто ничего не получалось.

К счастью, у нас все еще было двое сильных гонщиков. И порой не хватало самой малости, чтобы добиться большего. Вы в курсе, что Suzuki уступает соперникам в квалификациях. И потому нам сложнее добиваться успеха в гонках.

Я был вынужден осуществлять непосредственное руководство командой. И для меня оказалось это слишком тяжело. Я был перегружен. К счастью, остальные члены команды пришли мне на помощь, и в итоге вся работа была проделана корректно.

Я в целом доволен работой команды в сезоне. Но сейчас работаю над тем, чтобы сформировать новую структуру на следующий год, пригласив нового менеджера для осуществления непосредственного руководства».

Дополнительная информация: Льюис Дункан