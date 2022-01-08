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MotoGP Новости

Почему сателиты MotoGP начали побеждать? Ответ главы Tech3

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По словам Эрва Поншараля, на то, чтобы победить доминирование производителей ушло десять лет

Почему сателиты MotoGP начали побеждать? Ответ главы Tech3

В чемпионате MotoGP все чаще победителем Гран При становится гонщик не заводской, а частной команды. С 2016 года, когда в серии внедрили стандартную электронику марки Magneti Marelli, спортсмены из команд0-сателитов одержали 13 побед, причем семь из них пришлось на короткий сезон 2020 года.

По словам главы частной команды Tech3 Эрва Поншараля, который также является председателем организации команд IRTA, это результат осознанной политики, которую он проводит вместе с промоутером чемпионата, компанией Dorna. И в скором времени мы увидим чемпиона из команды-сателита.

«Десять лет назад мы начали работать с мотопроизводителями, – сказал Поншараль. – Тогда все было иначе. Заводские команды воспринимали нас как дополнительный груз на их плечах. Они были обязаны поставлять нам запчасти, но часто нам доставались детали, которые в другой ситуации просто отбраковывались.

Нам говорили: «От вас не нужно много денег, но постарайтесь справляться своими силами. Мы тут за титулы боремся, а вы там как-то сами».

Но мы силами IRTA и промоутера чемпионата Dorna годами давили на ассоциацию производителей мотоциклов MSMA. И это сработало. Теперь нет разделения на гонщиков заводских и частных команд. Все выступают на одном уровне, и многие гонщики из команд-сателитов имеют заводскую поддержку.

Это значит, что вся работа, которую мы проделали за десять лет, окупилась. Мне более не кажется безумием предположить, что однажды гонщик дочерней команды выиграет чемпионский титул».

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