Почему оба гонщика Ducati упали? Баньяя намекнул на шины

Гонщики заводской команды Ducati стартовали в Мизано с первого и второго места, выиграли старт, однако до финища ни один из них не добрался.

Сначала, еще на четвертом круге упал шедший вторым Джейк Миллер. А за четыре круга до финиша то же постигло его напарника, лидировавшего в гонке Франческо Баньяя.

Это можно было бы списать на неудачу, но возможно дело было в слишком рисковой шинной стратегии. Среди лидеров только оба гонщика Ducati решили поставить впереди жесткие шины, а сзади – Medium. Скажем, преследовавший их Марк Маркес, который после сходов Ducati выиграл гонку, поставил спереди самую мягкую шину.

После поражения в гонке и в чемпионате Франческо Баньяя отказался признать выбор шин ошибкой, но все же дал понять, что дело было именно в резине.

«Дело точно было не в том, что я потерял концентрацию, – сказал Баньяя. – Я атаковал сегодня изо всех сил, понимая, что мне остается или победить, или закончить гонку на гравии. Я делал все ради победы, но в итоге упал.

Я думаю, что правильно выбрал жесткую переднюю шину, Medium работала бы на торможении хуже мягкой. Но мягкие вчера и так уже были на пределе, так что мы выбрали правильно.

Проблема была только в том, что нельзя было сбавлять темп, иначе жесткая шина остыла бы. И я гнал как черт! Но в восьмом повороте перетормозил, после чего все было кончено.

Мы много работали, скорость сегодня у нас была выше, чем в пять недель назад, когда на этой же трассе проходил гран При Сан-Марино. Так что остается радоваться тому, что мы показали лучшую скорость сегодня.

Что же, постараюсь лучше подготовиться к следующему году».

До конца сезона MotoGP этого года осталось еще две гонки. Кто в них победит вы сможете узнать, посмотрев заезды в прямом эфире на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».