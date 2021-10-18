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MotoGP Новости

Почему Маркес вновь побеждает? У него асимметричный комбинезон!

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Гонщик MotoGP рассказал, что выступает в необычной экипировки с Гран При Арагона

Почему Маркес вновь побеждает? У него асимметричный комбинезон!

В этом сезоне шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес вернулся в серию после долгого перерыва, вызванного лечением травмированного правого предплечья. Он признал, что полностью восстановиться ему не удалось, однако в этом году Маркес уже одержал две победы, включая последнюю в Остине.

Одной из проблем Маркеса была боль, которую он испытывал по ходу гонки и из-за которой к концу заездов терял скорость. Как оказалось, эту проблему удалось решить, сделав комбинезон испанца асимметричным.

«Правая часть комбинезона просто больше, и за счет этого мне легче двигаться, – рассказал Маркес. – Я выступаю в этом комбинезоне с Гран При Арагона. Раньше я чувствовал боль, и это отвлекало во время гонок. Так что мы перешили правую плечевую часть комбинезона, сделали ее просторнее и решили продолжать выступления в такой его версии.

Надеюсь, рано или поздно можно будет ушить комбинезон обратно, сделав правую часть такой же, как и левая».

Маркес также признался, что из-за травмы вынужден фактически управлять мотоциклом одной рукой.

«В левых поворотах я смещаюсь, напрягая трицепс левой руки, и все идет нормально. Но в правых поворотах я также смещаюсь за счет напряжения левой руки, из-за чего у меня возникает недостаточная поворачиваемость. Впрочем, я уже адаптировался к тому, чтобы ездить, не напрягая правую руку. И все же водить так тяжело, вот почему я стал чаще падать. У меня не получаются «сейвы» как прежде, но я работаю над этим», – рассказал гонщик заводской команды Honda.

Следующая гонка Маркеса пройдет уже в ближайшие выходные в Мизано. Посмотреть ее и квалификацию в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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