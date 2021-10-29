Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом

Фабио Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, завоевав титул на мотоцикле Yamaha. Вместе с тем, одним из аутсайдеров среди гонщиков на Yamaha в последних гонках был Андреа Довициозо.

Итальянца можно простить: долгие годы он успешно выступал на Ducati и пока не привык к принципиально иной японской технике. Тем не менее, внимательный Довициозо присмотрелся к стилю управления Куартараро, и хотя пока не смог его повторить, отметил несколько ключевых моментов.

«Он умеет выжать все из Yamaha M1, но также он очень стабилен в этом сезоне, он одинаково силен во всех гонках, что особенно впечатляет, – заявил Довициозо. У него особый стиль управления.

На всех трассах, при всех условиях в независимости от температуры он делает одно и то же. Он очень поздно тормозит, фактически занося байк в поворот еще на торможении. Это очень сложно делать. Но самое удивительное, что когда наблюдаешь за его кругами на тренировках, то он умудряется ехать 5-6 кругов совершенно одинаково, без каких либо ошибок.

Это позволяет ему с каждым сезоном прибавлять. Сейчас на старте ему фактически всегда гарантировано место в первых двух рядах, он очень уверен в себе в любой ситуации».

В этом сезоне в MotoGP пройдет еще два этапа. Посмотреть заезды в прямом эфире с русскими комментариями вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес