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MotoGP / Гран При Мизано Новости

Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом

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По словам гонщика SRT Yamaha, он раскрыл секрет нового чемпиона, но не может его повторить

Почему Куартараро так быстр? Дови поделился секретом

Фабио Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, завоевав титул на мотоцикле Yamaha. Вместе с тем, одним из аутсайдеров среди гонщиков на Yamaha в последних гонках был Андреа Довициозо.

Итальянца можно простить: долгие годы он успешно выступал на Ducati и пока не привык к принципиально иной японской технике. Тем не менее, внимательный Довициозо присмотрелся к стилю управления Куартараро, и хотя пока не смог его повторить, отметил несколько ключевых моментов.

«Он умеет выжать все из Yamaha M1, но также он очень стабилен в этом сезоне, он одинаково силен во всех гонках, что особенно впечатляет, – заявил Довициозо. У него особый стиль управления.

На всех трассах, при всех условиях в независимости от температуры он делает одно и то же. Он очень поздно тормозит, фактически занося байк в поворот еще на торможении. Это очень сложно делать. Но самое удивительное, что когда наблюдаешь за его кругами на тренировках, то он умудряется ехать 5-6 кругов совершенно одинаково, без каких либо ошибок.

Это позволяет ему с каждым сезоном прибавлять. Сейчас на старте ему фактически всегда гарантировано место в первых двух рядах, он очень уверен в себе в любой ситуации».

В этом сезоне в MotoGP пройдет еще два этапа. Посмотреть заезды в прямом эфире с русскими комментариями вы можете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

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