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MotoGP / презентация команды RNF MotoGP Новости

Почему гонщики Honda падают чаще? Дело в особенности байка

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Пол Эспаргано назвал главную особенность мотоциклов японской марки, которая приводит к частым падениям в поворотах

Почему гонщики Honda падают чаще? Дело в особенности байка
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В прошлом сезоне MotoGP гонщики команды Honda по статистике падали чаще всех остальных. Этому есть объективная причина, связанная с особенностью мотоцикла, сделанного, как считается, под вкусы Марка Маркеса.

Впрочем, и сам Маркес падал совсем не редко. В чем именно проблема объяснил изданию The Race напарник Маркеса Пол Эспаргаро.

«В KTM я использовал задний тормоз для того, чтобы занести байк в поворот, – сказал Эспаргаро о мотоцикле своей прежней команды. – Особенно это помогало в самом начале, когда их мотоциклу не хватало верткости. Я одновременно использовал задний тормоз для замедления и для того, чтобы ввернуть байк в поворот, а на выходе даже мог открывать газ.

В Honda проблем с верткостью никогда не было, но я все равно старался использовать эту технику управления. Она к тому же позволяет беречь переднюю шину.

Проблема в том, что есть опасность заблокировать заднее колесо на входе в поворот. И это главная проблема с Honda, мне пришлось переучиваться и меньше использовать задний тормоз.

С этим так или иначе сталкиваются все гонщики. Но для меня сцепление заднего колеса на торможении даже важнее, чем при разгоне на выходе из поворота. Если на выходе будет хорошее сцепление, то это позволит прибавить в скорости. А если на входе при торможении – это про безопасность.

В новом байке мы немного улучшили сцепление заднего колеса на входе в поворот. И меня это очень вдохновляет. Плюс я сам продолжу корректировать свой стиль вождения, чтобы лучше адаптироваться к этой особенности Honda».

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