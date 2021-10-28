Почему чемпион MotoGP не взял номер 1, и при чем здесь Росси

В минувший уик-энд Фабио Куартараро досрочно стал новым чемпионом MotoGP. До сих пор он выступает под номером 20, но со следующего года теоретически мог бы заявить себя под номером 1.

В прошлом году новый чемпион Хоан Мир несколько месяцев думал над подобной дилеммой, но в итоге оставил себе номер 36. Куартараро же предпочел не раздумывать.

«Все очень просто, – попытался объяснить свое решение Куартараро в эфире французского телеканала Canal+. – Мне очень далеко для звания гонщика №1 всех времен и народов. Многие великие гонщики не брали себе первый номер. Вот, Валентино Росси, который девять раз становился чемпионом мира, но так и не взял себе первый номер. Думаю, это характеризует его с лучшей стороны.

Так что я начал с номером 20 и собираюсь оставить его до самого завершения карьеры».

До конца сезона MotoGP 2021 года осталось еще два этапа. Посмотреть квалификации и гонки, а также тренировки и заезды младших мотосерий мы можете в прямом эфире телеканала и видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».