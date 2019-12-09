Победы, взлеты, падения и спасения: чем запомнился мотосезон 2019?

На европейскую территорию России пришли холода. Мотоциклисты поставили свои байки в гаражи и пересели кто на машины, кто на общественный транспорт. Очередной победой Марка Маркеса закончился и сезон MotoGP, а в Moto2 титул достался его младшему брату Алексу.

Несмотря на доминирование Маркеса по ходу года, в минувшем сезоне на самом деле было немало острых моментов. Мы решили вспомнить некоторые из них.

Остин, подаривший чемпионату интригу

На первом этапе чемпионата MotoGP в Катаре победу одержал Андреа Довициозо, однако в следующей гонке в Аргентине Марк Маркес со всей ясностью показал, кто является сильнейшим на трассе. Учитывая разговоры о возможной дисквалификации пилотов Ducati в Катаре за использование сомнительных винглетов (этого все же не произошло), судьба чемпионского титула, казалось, была решена уже на самом старте.

На Гран При обеих Америк Маркес приехал явным фаворитом. Он выиграл в Остине все шесть гонок премьер-класса, которые вообще там проводились. И на этот раз без видимого труда завоевал поул.

Не менее легко Маркес выиграл и старт гонки, после чего стал удаляться, не оставляя преследователям вообще никаких шансов. Казалось, можно расходиться. Но на девятом круге все изменилось.

Маркес оторвался от соперников на четыре секунды и мог расслабиться и не рисковать. Казалось, что именно это он и делает. Но неожиданно, в 12 повороте, лидер упал. Испанец не получил травм, но не смог завести мотоцикл и продолжить борьбу.

Уже после завершения этапа выяснилось, что дело было в неком техническом недостатке мотоциклов Honda, который проявлялся только в специфических условиях, не во всех поворотах и не на каждом круге. Напарник Маркеса Хорхе Лоренсо позже проговорится, что проблему удалось решить просто изменив настройки электроники.

Раньше в похожей ситуации упал гонщик клиентской команды LCR Honda Кэл Кратчлоу. В итоге впереди оказался… Валентино Росси, который не выигрывал Гран При с середины сезона 2017 года. Увы, одержать победу Доктору не удалось и в этот раз — ближе к финишу его прошел Алекс Ринс.

Однако после завершения этапа в Остине Маркес опустился аж на четвертую строчку в зачете пилотов, пропустив вперед Довициозо, Росси и Ринса. И подарив надежду их болельщикам.

Барселона, где Лоренсо нашел оригинальный способ помочь своей команде

После Остина, Маркес ни разу не сошел в гонках, и более того – ни разу не финишировал ниже второго места. Стоит ли задаваться вопросом, как он сумел выиграть очередной титул?

Однако в команде Honda в целом дела шли не так безоблачно. В этом сезоне партнером Маркеса стал трехкратный чемпиона мира Хорхе Лоренсо, и на бумаге этот союз выглядел как команда мечты.

Правда, еще на тестах стало ясно, что мотоцикл Honda мягко сказать не совсем согласуется с навыками Лоренсо. А первые гонки только подтвердили этот факт. В сезоне 2019 Лоренсо так ни разу и не финишировал выше 11-го места.

Однако в начале лета еще казалось, что Хорхе сможет переломить ситуацию. По крайней мере в это верил сам испанец. Накануне каждой гонки он твердил: ну уж тут то ему повезет. Говорил он так и пред этапом в Каталонии.

И в Барселоне Лоренсо и правда не плохо стартовал, выйдя на четвертую позицию. Однако он ошибся в повороте, упал и выбил сразу троих главных соперников Маркеса в чемпионате: Андреа Довициозо, Валентино Росси и Маверика Виньялеса.

Маркес, скорее всего, и без этого выиграл бы гонку. Но благодаря камикадзе Лоренсо, он сумел победить с максимальным преимуществом по очкам. Позже сам Росси заявил, что в том повороте Лоренсо окончательно выбил Довициозо из борьбы за чемпионский титул.

Представители других команд, конечно, обрушились на Хорхе с сильнейшей критикой. Испанец вежливо извинился, а судьи наказывать его и не стали.

Ассен, где с Лоренсо случилось самое страшное

Все сложности, с которыми Хорхе Лоренсо столкнулся в начале сезона, померкли в Нидерландах, куда пилоты приехали на голландское Гран При. Когда-то испанец побеждал в Ассене с Yamaha, но в этом сезоне ему явно не везло.

Уже в первой тренировке Лоренсо вылетел с трассы и совершил несколько очень нехороших кувырков по гравию. Он не потерял сознания, тут же самостоятельно поднялся, а потом под руки с маршалами покинул трассу.

Лоренсо сложно назвать слабаком. В 2013 году он уже падал тут на тренировке и сломал ключицу. После чего перенес операцию, где ему скрепили сломанную кость пластиной и болтами, и принял участие в воскресной гонке, финишировав пятым!

Однако в этот раз все оказалось куда серьезнее. Как выяснилось, у Лоренсо обнаружили компрессионные переломы двух позвонков. Из-за травмы он пропустил четыре следующих этапа (включая Ассен), а вернувшись проигрывал Марку Маркесу по 4 секунды на круге!

К концу сезона Лоренсо восстановил свою форму до уровня начала года, финишировав в последней гонке на 13-ом месте. Но это явно было не то, что все ожидали от трехкратного чемпиона. В конце концов, он принял решение в 32 года завершить карьеру по окончанию сезона 2019 года.

Мизано, где Куартараро упустил победу на последнем круге

Глядя на результаты сезона 2019 года может показаться, что Марк Маркес – единственный герой чемпионата. Однако это не совсем так. Как минимум еще один гонщик достоин внимания. Это молодой француз Фабио Куартараро.

Куартараро – дебютанст премьер-класса, причем в младших сериях его превосходство над соперниками не особо то и проявлялось. Однако в этом сезоне француз запомнился как минимум мастером квалификаций.

Свой первый поул в карьере Куартараро взял в Хересе, побив при этом рекорд Марка Маркеса и став самым молодым победителем квалификации в истории MotoGP. И до конца сезона он выиграл еще пять поулов – больше, чем кто-либо, не считая Маркеса. Он дважды становился автором лучшего круга и семь раз поднимался на подиум.

Единственное, что Куартараро не смог сделать в этом году – выиграть гонку. Несколько раз он был близок к этому, но в итоге Маркес оказывался впереди. Одна из таких дуэлей произошла в Мизано.

На сей раз поул достался пилоту заводской команды Yamaha Маверику Виньялесу. Однако в гонке его прошел сначала Куартараро, а затем и Маркес. Молодой француз лидировал до самого последнего круга, где чемпион этого сезона пошел в атаку.

После обгона Куартараро не сдался и сумел успешно контратаковать. Но и Маркес не хотел упускать победу – перед самым финишем он сумел вновь выйти вперед.

Так или иначе, своим сезоном Куартараро может быть доволен: он стал лучшим новичком, а Росси уже сватает его в заводскую команду Yamaha в 2021 году.

Австралия, где Маркес почти нарушил законы физики

Сезон 2019 года запомнился не только борьбой и авариями, но и одним несколько нетипичным рекордом. Речь о максимальном крене, который мотоцикл достигает в повороте.

На бумаге физика тут очень проста. Центробежная сила тянет в повороте байк на бок. Чтобы он не упал, гонщики наклоняют его в противоположную сторону. Чем выше скорость в поворотах – тем сильнее боковая нагрузка и тем больше отклонение байка от вертикальной оси в противоположную сторону.

При этом, однако, важно не перестараться и не упасть. У Лоренсо в Барселоне не получилось. Зато Марк Маркес на таком же мотоцикле Honda творил чудеса. В Германии он поставил рекорд крена в 66 градусов относительно вертикальной оси. А в Австралии сам же его и побил.

Крен мотоцикла Honda на трассе на Филипп-Айленде достиг невероятных 70,8 градусов. До сих пор это означало неминуемое падение. Но Маркес успел вовремя потянуть ручку газа и увеличить скорость. Возросшая центробежная сила потянула байк в противоположную сторону, и испанец невероятным образом избежал контакта с землей.

Дело происходило во время тренировки, но стоит ли удивляться, что с таким мастерством через пару дней Маркес выиграл и гонку.

А также: два чудесных спасения гонщиков Moto2

Главным итого сезона 2019 года в классе Мото2 стала долгожданная победа в чемпионате младшего из братьев Маркес Алекса, который со следующего сезона станет партнером своего брата в заводской команде Honda MotoGP. Однако по ходу сезона там произошло немало и зрелищных событий. Вот два мега-сейва, которые нам запомнились более всего.

Автором первого стал швейцарец Доминик Эгертер. Дело вновь было в Австралии. Это одна из последних гонок сезона, однако на перевернутой части планеты в это время года наступает время первых весенних штормов.

Дожди тут не редкость, но в момент, когда в Moto2 проходила квалификация, было сухо. Зато ну очень ветряно. Внезапные порывы буквально сбивали мотоциклы с колес. Но в случае с Эгертером байк не упал. Зато самого пилота выбило из седла и подкинуло вверх. В какой-то момент он словно исполнял цирковой номер, сделав стойку на руках на движущимся мотоцикле, причем в повороте.

Самое удивительное, что Эгертер удержался, не упал, на ходу приземлился обратно в седло и продолжил выступление!

Думаете, это единственный мега-сейв? Нет. Автором второго стал Алекс Маркес.

Начиналось все очень похоже. На тренировке перед Гран При Японии Маркес ошибся в повороте на мокрой трассе и подобно Эгертеру был выбит из седла, удержав руль руками. Однако приземлился он не на байк, а на ноги рядом с ним. И проехал половину прямой скользя ногами по мокрому асфальту словно лыжник.

Стоит ли удивляться, что именно Алекс выиграл чемпионат Moto2 и заработал право стать напарником своего брата в команде Honda MotoGP?