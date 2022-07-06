Победитель последней гонки MotoGP устроил пьяную дорожную аварию

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Гонщик заводской команды Ducati Франческо Баньяя попал в автомобильную аварию во время своего отдыха на испанском острове Ибица. В инциденте никто не пострадал, однако прибывшая на месте полиция установила факт алкогольного опьянения находившегося за рулем Баньяи.

Сам гонщик признал свою вину. По его словам, в ночь на вторник он ехал из клуба, где они с друзьями отмечали его победу на последнем Гран При, проходившем в Нидерландах. Находясь за рулем автомобиля Citroen, он не справился с управлением и скатился в кювет на круговом движении.

Баньяя признал, что употреблял алкоголь, попросил прощения у всех, кого подверг опасности и пообещал навсегда усвоить этот урок. Он также отметил, что почти не употребляет спиртное, и этот вечер стал для него очень редким исключением. Тем не менее, ему по меньшей мере грозит лишение водительского удостоверения на несколько лет.

Согласно законам Испании, допустимой нормой алкоголя в литре выдыхаемого воздуха считается 0,25 мг. Для сравнения, в России этот показатель равен нулю, но уровень ниже 0,16 мг считается погрешностью и не принимается во внимание.

Так вот, в выдыхаемом воздухе Баньяи на момент прибытия полиции было 0,87 мг чистого алкоголя. Это соответствует 1,827 промилле в крови и для среднестатистического мужчины с массой тела в 80 килограмм означает, что непосредственно перед тестом он выпил 0,450 литра крепкого алкоголя.

Команда Ducati пока никак не прокомментировала инцидент. Напомним, что контракт с Баньяей заключен до конца 2024 года.