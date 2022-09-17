Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог Следующая / Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона
MotoGP / Гран При Арагона Отчет о квалификации

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне

Набравший ход итальянец из заводской Ducati стал сильнейшим в квалификации, его главный соперник Фабио Куартараро остался лишь шестым

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Суббота на 15-м этапе сезона MotoGP подтвердила тенденции последних недель – на одном круге никто не в силах угнаться за Ducati, а борьба за титул еще очень далека от завершения. 

На трассе «Моторленд Арагон» гонщики на Desmosedici займут весь первый ряд, а поул – пятый в сезоне и 11-й в карьере – записал себе в актив Франческо Баньяя. С конца июля он не отдал соперникам ни одной победы в Гран При и сократил отставание от лидера сезона Фабио Куартараро с 91 очка до 30. 

Однако весь август и начало сентября с первой позиции стартовал кто-то другой. Теперь же Баньяя обеспечил себе наилучшее место на решетке, установив новый рекорд трассы – 1:46.069.

Его напарник Джек Миллер был еще быстрее на первой половине решающего быстрого круга, но в итоге растерял преимущество и уступил девять сотых. Энеа Бастьянини из сателлита Gresini показал третью скорость. 

Куартараро едва не остался далеко позади – на последних минутах квалификации он чуть не уронил мотоцикл во втором повороте и лишь каким-то чудом удержал равновесие. После этого француз все же успел начать еще один круг и показать на нем шестое время. 

Вместе с действующим чемпионом из Yamaha места на втором ряду решетки займут Пол Эспаргаро (Aprilia) и вышедший из первого сегмента Жоан Зарко (Pramac Ducati).

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Марк Маркес, Repsol Honda Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, который на этом этапе вернулся в MotoGP, остался только 13-м – кумиру трибун не хватило нескольких сотых, чтобы выйти в финал сессии. Из всех представителей Honda он уступил только недавно продлившему контракт Такааки Накагами.

Хоан Мир, который тоже попробовал продолжить выступления после травмы, еще до квалификации отказался от борьбы. 

Читайте также:

Также досрочно спор за поул прекратил упавший Маверик Виньялес, который начнет борьбу с 16-й позиции. Ветеран Кэл Кратчлоу, который занял место досрочно завершившего карьеру Андреа Довициозо, показал 19-ю скорость.

Результаты квалификации Гран При Арагона (второй сегмент) 

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'46.069  
2 Australia Джек Миллер Ducati 1'46.159 0.090
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'46.313 0.244
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 1'46.590 0.521
5 France Жоан Зарко Ducati 1'46.646 0.577
6 France Фабио Куартараро Yamaha 1'46.802 0.733
7 Italy Марко Беццекки Ducati 1'46.852 0.783
8 Spain Хорхе Мартин Ducati 1'46.911 0.842
9 Spain Алекс Ринс Suzuki 1'46.912 0.843
10 South Africa Брэд Биндер KTM 1'46.924 0.855
11 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'47.183 1.114
12 Japan Такааки Накагами Honda 1'47.274 1.205
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог
Предыдущая новость

Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог
Следующая новость

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее Гран При России
Формула 1

«Революция не нужна». Алези дал Ferrari совет, как стать сильнее

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона Гран При Арагона
MotoGP

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона

Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии
Формула 1

Alpine определилась с графиком частных тестов в Венгрии

Самое важное:

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона
MotoGP MotoGP

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Арагона

В зачете производителей борьба уже завершилась – Ducati завоевала третий титул подряд. А вот в личном зачете все начинается фактически заново

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона
MotoGP MotoGP

Бастьянини на последнем круге увел у Баньяи победу в Гран При Арагона

Сражение двух гонщиков Ducati стало главной темой гонки, Фабио Куартараро упал на первом круге после столкновения с Марком Маркесом

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне
MotoGP MotoGP

Победитель четырех последних гонок MotoGP Баньяя завоевал поул в Арагоне

Набравший ход итальянец из заводской Ducati стал сильнейшим в квалификации, его главный соперник Фабио Куартараро остался лишь шестым

Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог
MotoGP MotoGP

Мир попытался вернуться в MotoGP после травмы. Но не смог

Гонщик Suzuki провел пятничные тренировки на Гран При Арагона, но в субботу принял решение не продолжать выступления

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.