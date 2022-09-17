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Суббота на 15-м этапе сезона MotoGP подтвердила тенденции последних недель – на одном круге никто не в силах угнаться за Ducati, а борьба за титул еще очень далека от завершения.

На трассе «Моторленд Арагон» гонщики на Desmosedici займут весь первый ряд, а поул – пятый в сезоне и 11-й в карьере – записал себе в актив Франческо Баньяя. С конца июля он не отдал соперникам ни одной победы в Гран При и сократил отставание от лидера сезона Фабио Куартараро с 91 очка до 30.

Однако весь август и начало сентября с первой позиции стартовал кто-то другой. Теперь же Баньяя обеспечил себе наилучшее место на решетке, установив новый рекорд трассы – 1:46.069.

Его напарник Джек Миллер был еще быстрее на первой половине решающего быстрого круга, но в итоге растерял преимущество и уступил девять сотых. Энеа Бастьянини из сателлита Gresini показал третью скорость.

Куартараро едва не остался далеко позади – на последних минутах квалификации он чуть не уронил мотоцикл во втором повороте и лишь каким-то чудом удержал равновесие. После этого француз все же успел начать еще один круг и показать на нем шестое время.

Вместе с действующим чемпионом из Yamaha места на втором ряду решетки займут Пол Эспаргаро (Aprilia) и вышедший из первого сегмента Жоан Зарко (Pramac Ducati).

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, который на этом этапе вернулся в MotoGP, остался только 13-м – кумиру трибун не хватило нескольких сотых, чтобы выйти в финал сессии. Из всех представителей Honda он уступил только недавно продлившему контракт Такааки Накагами.

Хоан Мир, который тоже попробовал продолжить выступления после травмы, еще до квалификации отказался от борьбы.

Также досрочно спор за поул прекратил упавший Маверик Виньялес, который начнет борьбу с 16-й позиции. Ветеран Кэл Кратчлоу, который занял место досрочно завершившего карьеру Андреа Довициозо, показал 19-ю скорость.

Результаты квалификации Гран При Арагона (второй сегмент)