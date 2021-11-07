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MotoGP / Гран При Альгарве Отчет о гонке

Победа Баньяи вывела Ducati в лидеры MotoGP

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Баньяя не уступил лидерства от старта до финиша

Победа Баньяи вывела Ducati в лидеры MotoGP

Гран При Альгарве закончился уверенной победой гонщика Ducati Франческо Баньяи. Он стартовал с поула, выиграл старт и удержал позицию до окончания гонки. Поначалу борьбу Пеко пытался навязать вышедший на второе место Хоан Мир, но к середине дистанции гонки он прекратил попытки и отстал на несколько секунд.

Теперь Баньяя, который на прошлом этапе выбыл из борьбы за чемпионский титул, досрочно стал вице-чемпионом.

Мир остался вторым и благодаря этому гарантировал себе третье место в личном зачете. Напарник Баньяи Джек Миллер стал третьим и помог тем самым заработать дополнительные очки для Ducai. Итальянская команда благодаря этому опередила Yamaha и вышла в лидеры чемпионата. 

Более того, Ducati в Португалии досрочно выиграла зачет конструкторов. Этому поспособствовали и гонщики клиентских команд. В частности, выступающий за Pramac Ducati, который стал пятым и гарантированно стал лучшим гонщиком сезона из не заводских команд.

 

Гонка была завершена за три круга до финиша из-за столкновения Икера Лекуоны и Мигеля Оливейры. Возобновлять ее так и не стали. Судя по видео с трансляции оба гонщика после аварии смогли самостоятельно подняться на ноги однако Оливейру отправили на обследование в медицинский центр.

Досрочно победивший в чемпионате Фабио Куартараро стартовал седьмым, потерял две позиции, потом прорвался до шестого места, но за пять кругов до финиша упал в пятом повороте. Это первый сход Куартараро в сезоне. Напарник француза по Yamaha Франко Морбиделли на момент прекращения гонки был вне очковой зоны.

 

Финал чемпионата MotoGP состоится уже через неделю в Валенсии. Посмотреть его в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв Очки
1 Italy Франческо Баньяя Ducati 38'17.720   25
2 Spain Хоан Мир Suzuki 38'20.198 2.478 20
3 Australia Джек Миллер Ducati 38'24.122 6.402 16
4 Spain Алекс Маркес Honda 38'24.173 6.453 13
5 France Жоан Зарко Ducati 38'25.602 7.882 11
6 Spain Пол Эспаргаро Honda 38'27.293 9.573 10
7 Spain Хорхе Мартин Ducati 38'27.864 10.144 9
8 Spain Алекс Ринс Suzuki 38'28.462 10.742 8
9 Italy Энеа Бастьянини Ducati 38'31.560 13.840 7
10 South Africa Брэд Биндер KTM 38'32.207 14.487 6
11 Japan Такааки Накагами Honda 38'38.632 20.912 5
12 Italy Лука Марини Ducati 38'40.170 22.450 4
13 Italy Валентино Росси Yamaha 38'40.472 22.752 3
14 Italy Андреа Довициозо Yamaha 38'43.927 26.207 2
15 Germany Штефан Брадль Honda 38'44.004 26.284 1
16 Spain Маверик Виньялес Aprilia 38'44.548 26.828  
17 Italy Франко Морбиделли Yamaha 38'45.583 27.863  
  Portugal Мигель Оливейра KTM 36'52.032 1 Lap  
  Spain Икер Лекуона KTM 36'52.290 1 Lap  
  France Фабио Куартараро Yamaha 33'25.512 3 Laps  
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 11'50.119 16 Laps  
  Italy Данило Петруччи KTM      
Полные результаты

 

 

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