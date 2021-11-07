Победа Баньяи вывела Ducati в лидеры MotoGP

Гран При Альгарве закончился уверенной победой гонщика Ducati Франческо Баньяи. Он стартовал с поула, выиграл старт и удержал позицию до окончания гонки. Поначалу борьбу Пеко пытался навязать вышедший на второе место Хоан Мир, но к середине дистанции гонки он прекратил попытки и отстал на несколько секунд.

Теперь Баньяя, который на прошлом этапе выбыл из борьбы за чемпионский титул, досрочно стал вице-чемпионом.

Мир остался вторым и благодаря этому гарантировал себе третье место в личном зачете. Напарник Баньяи Джек Миллер стал третьим и помог тем самым заработать дополнительные очки для Ducai. Итальянская команда благодаря этому опередила Yamaha и вышла в лидеры чемпионата.

Более того, Ducati в Португалии досрочно выиграла зачет конструкторов. Этому поспособствовали и гонщики клиентских команд. В частности, выступающий за Pramac Ducati, который стал пятым и гарантированно стал лучшим гонщиком сезона из не заводских команд.

Гонка была завершена за три круга до финиша из-за столкновения Икера Лекуоны и Мигеля Оливейры. Возобновлять ее так и не стали. Судя по видео с трансляции оба гонщика после аварии смогли самостоятельно подняться на ноги однако Оливейру отправили на обследование в медицинский центр.

Досрочно победивший в чемпионате Фабио Куартараро стартовал седьмым, потерял две позиции, потом прорвался до шестого места, но за пять кругов до финиша упал в пятом повороте. Это первый сход Куартараро в сезоне. Напарник француза по Yamaha Франко Морбиделли на момент прекращения гонки был вне очковой зоны.

Финал чемпионата MotoGP состоится уже через неделю в Валенсии. Посмотреть его в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».