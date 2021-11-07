Победа Баньяи вывела Ducati в лидеры MotoGP
Баньяя не уступил лидерства от старта до финиша
Гран При Альгарве закончился уверенной победой гонщика Ducati Франческо Баньяи. Он стартовал с поула, выиграл старт и удержал позицию до окончания гонки. Поначалу борьбу Пеко пытался навязать вышедший на второе место Хоан Мир, но к середине дистанции гонки он прекратил попытки и отстал на несколько секунд.
Теперь Баньяя, который на прошлом этапе выбыл из борьбы за чемпионский титул, досрочно стал вице-чемпионом.
Мир остался вторым и благодаря этому гарантировал себе третье место в личном зачете. Напарник Баньяи Джек Миллер стал третьим и помог тем самым заработать дополнительные очки для Ducai. Итальянская команда благодаря этому опередила Yamaha и вышла в лидеры чемпионата.
Более того, Ducati в Португалии досрочно выиграла зачет конструкторов. Этому поспособствовали и гонщики клиентских команд. В частности, выступающий за Pramac Ducati, который стал пятым и гарантированно стал лучшим гонщиком сезона из не заводских команд.
Гонка была завершена за три круга до финиша из-за столкновения Икера Лекуоны и Мигеля Оливейры. Возобновлять ее так и не стали. Судя по видео с трансляции оба гонщика после аварии смогли самостоятельно подняться на ноги однако Оливейру отправили на обследование в медицинский центр.
Досрочно победивший в чемпионате Фабио Куартараро стартовал седьмым, потерял две позиции, потом прорвался до шестого места, но за пять кругов до финиша упал в пятом повороте. Это первый сход Куартараро в сезоне. Напарник француза по Yamaha Франко Морбиделли на момент прекращения гонки был вне очковой зоны.
Финал чемпионата MotoGP состоится уже через неделю в Валенсии. Посмотреть его в прямом эфире вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|Очки
|1
|Франческо Баньяя
|Ducati
|38'17.720
|25
|2
|Хоан Мир
|Suzuki
|38'20.198
|2.478
|20
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|38'24.122
|6.402
|16
|4
|Алекс Маркес
|Honda
|38'24.173
|6.453
|13
|5
|Жоан Зарко
|Ducati
|38'25.602
|7.882
|11
|6
|Пол Эспаргаро
|Honda
|38'27.293
|9.573
|10
|7
|Хорхе Мартин
|Ducati
|38'27.864
|10.144
|9
|8
|Алекс Ринс
|Suzuki
|38'28.462
|10.742
|8
|9
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|38'31.560
|13.840
|7
|10
|Брэд Биндер
|KTM
|38'32.207
|14.487
|6
|11
|Такааки Накагами
|Honda
|38'38.632
|20.912
|5
|12
|Лука Марини
|Ducati
|38'40.170
|22.450
|4
|13
|Валентино Росси
|Yamaha
|38'40.472
|22.752
|3
|14
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|38'43.927
|26.207
|2
|15
|Штефан Брадль
|Honda
|38'44.004
|26.284
|1
|16
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|38'44.548
|26.828
|17
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|38'45.583
|27.863
|Мигель Оливейра
|KTM
|36'52.032
|1 Lap
|Икер Лекуона
|KTM
|36'52.290
|1 Lap
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|33'25.512
|3 Laps
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|11'50.119
|16 Laps
|Данило Петруччи
|KTM
|Полные результаты
Куартараро не понял, как проиграл квалификацию
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Альгарве