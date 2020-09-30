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Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило

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Пленка со шлема наделала шума в MotoGP. Она сломала байк, ее продают с аукциона, из-за нее требуют написать новое правило
Автор:
, Главный редактор

Привычному для гонщиков предмету в последнюю неделю уделяется неожиданно много внимания

После недавнего визита MotoGP на трассу в Мизано у чемпионата мира появился  неожиданный герой. Им стала пленка, которая в несколько слоев наклеивается на забрало шлема (и пилот, по ходу гонки снимая слой за слоем, обеспечивает себе нормальную видимость до самого финиша).

Такие пленки используются и в Формуле 1, и время от времени с ними происходят мелкие инциденты – к примеру, пленка попадает в воздухозаборник тормозов и приводит к их перегреву. Серьезного влияния на ход заездов этот предмет обычно не оказывает – однако недавний мотоциклетный Гран При Эмилии-Романьи стал исключением.

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Выступающий на мотоцикле Ducati австралиец Джек Миллер в начале гонки пробовал бороться за лидерство, однако после этого стал терять позиции – а на 8-м круге и вовсе заехал в боксы и прекратил борьбу. Поначалу сход гонщика команды Pramac списали на поломку – однако все оказалось чуть сложнее. Выяснилось, что на одном из первых кругов мотоцикл Миллера «поймал» пленку, которую снял со своего забрала и выбросил один из соперников австралийца – Фабио Куартараро (на хвостике нарисовано число 20, стартовый номер французского пилота). Пленка частично перекрыла полноценный доступ воздуха в двигатель, не позволяла ему развивать полную мощность и угрожала перегревом.

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Вскоре такую же пленку назвал возможным источником своих проблем напарник Миллера – Франческо Баньяя, который долгое время лидировал в гонке и имел хорошие шансы одержать первую победу в MotoGP, но ближе к финишу упал.

 

«Все выглядело слишком уж странно, – объяснил Баньяя журналистам. – Я полностью контролировал ситуацию и свой отрыв от ехавшего за мной Виньялеса.

Авария кажется мне неправдоподобной, так как на наших данных видно: скорость, угол наклона, степень открытия газа – все параметры были такими же, как на предыдущих кругах. Так что, я, похоже, наехал на чью-то пленку или какую-то грязь на асфальте».

Законотворчество и благотворительность

Позже выяснилось, что ни на какой посторонний предмет в момент аварии Баньяя не наезжал – скорее всего, итальянец недооценил степень износа передней шины, которая в итоге потеряла сцепление с асфальтом. Но гонщик уже объявил мини-войну пленкам – точнее, их произвольному разбрасыванию по трассе.

«На мой взгляд, этот вопрос надо обсудить. Это ведь ненормально. Я не о своей аварии говорю, так как у нас нет точного понимания ее причин – а о том, что случилось с Джеком. Может быть, Джек не смог бы выиграть гонку – но он финишировал бы в первой десятке, что было бы важно в плане борьбы за чемпионат. Вместо этого он остается с «баранкой» из-за копеечного куска пластика.

На мой взгляд, во-первых, маршалы должны оперативно убирать пленки с асфальта – как только их увидят. А во-вторых, можно было бы создать правило, что выкидывать пленку можно только в определенной точке трассы. Если это Мизано, то, к примеру, на прямой после 6-го поворота. Там маршалы будут заранее ждать этого и смогут оперативно избавляться от этого мусора».

Тем временем пленка, ставшая причиной схода Миллера, вместе с гонщиком приехала из Мизано в Барселону, где в прошлые выходные прошел очередной этап MotoGP. Австралиец решил выставить «мусор» на аукцион, а вырученные при продаже деньги направить на благотворительность. Сделать свою ставку до 4 октября можно здесь (на момент написания материала за лот предлагали 2 000 евро, т.е. почти 200 000 рублей). Перед отсылкой покупателю Миллер и Куартараро оставят на пленке свои автографы .

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Джек Миллер , Франческо Баньяя
Команды Pramac Racing
Автор Кирилл Качнов

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