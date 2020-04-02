Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки

Записи того, что говорят профессиональные гонщики, принимая участие в кибергонках, смотрятся порой гораздо привлекательнее, чем собственно трансляции виртуальных заездов. Главной звездой этого жанра является Ландо Норрис, перед стартом цифрового Гран При Бахрейна успевший поболтать по телефону и с напарником, и с боссом, и с парой соперников.

Однако воскресная официальная кибергонка MotoGP вышла еще более забавной. Во-первых – в отличие от аналогичных автомобильных мероприятий – в ней участвовали только действующие гонщики MotoGP (которых набралось 10). Во-вторых, во время заезда участники могли общаться друг с другом. И активно пользовались этой возможностью!