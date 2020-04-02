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Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки

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Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки
Автор:
, Главный редактор
2 апр. 2020 г., 10:43

Во время виртуального заезда пилоты Suzuki чуть не поссорились, Алекс Ринс назвал себя дальтоником, а Алеш Эспаргаро выразил озабоченность судьбой собак братьев Маркесов

Записи того, что говорят профессиональные гонщики, принимая участие в кибергонках, смотрятся порой гораздо привлекательнее, чем собственно трансляции виртуальных заездов. Главной звездой этого жанра является Ландо Норрис, перед стартом цифрового Гран При Бахрейна успевший поболтать по телефону и с напарником, и с боссом, и с парой соперников.

Однако воскресная официальная кибергонка MotoGP вышла еще более забавной. Во-первых – в отличие от аналогичных автомобильных мероприятий – в ней участвовали только действующие гонщики MotoGP (которых набралось 10). Во-вторых, во время заезда участники могли общаться друг с другом. И активно пользовались этой возможностью!

Слайдер
Список

Квалификация

Квалификация
1/6

Фотограф: Honda Racing

Ринс: «А если кого-нибудь толкнешь – наказывают или нет? Длинный круг там… [с прошлого круга в чемпионате мира используется наказание в виде проезда по альтернативному отрезку трассы, на чем оштрафованный пилот теряет время]».

Марк Маркес: «Не-а».

Ринс: «Понял, босс».

Алеш Эспаргаро: «Да если б тут был такой штраф, Марк до финиша не доехал бы!»

Марк Маркес по завершении квалификации: «Я над гоночным темпом работал!»

Старт гонки

Старт гонки
2/6

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Алекс Маркес: «Первый круг за сэйфти-каром поедем!» [видимо, подначивая стартовавшего первым Фабио Куартараро].

Ринс: «Надо L1 же держать, чтоб сцепление выжать?»

Алекс Маркес: «Ага, так и держи до финиша!»

Виньялес: «Ой, Honda такая быстрая! Ой, тут гравий! [в этот момент Куартараро падает и задевает Виньялеса] Фабио! Он, *****, вытолкнул меня! Ну что за ****** человек!»

Гонка

Гонка
3/6

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Лекуона – Ринсу о пилотах Honda: «Ринс, глянь, как эти красные быстро едут!»

Ринс: «О чем ты? Я же дальтоник! Вот что это за цвет – желтый?»

Лекуона, которого в этот момент толкает Куартараро: «Эй, Фабио, Фабио, Фабио! Глядите на него! Нет, вы только посмотрите!»

Мир, которого только что прошел Марк Маркес: «Эй, ты нехорошо со мной поступил!»

Маркес: «А, это ты был…»

Алекс Маркес в борьбе с Баньяей: «Пекко, ты – просто *****!»

Мир, видя, как Алекс Маркес обгоняет Баньяю: «Honda такая быстрая!»

Алекс Маркес: «У судей будет работа, да?»

Гонка

Гонка
4/6

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

Мир после инцидента с Ринсом: «Ты просто жестоко поступил со мной! С твоим напарником!»

Ринс: «Прости, чувак, я потерялся. Занервничал просто [чуть позже – Марку Маркесу] Марк, я иду за тобой».

Марк Маркес: «Давай, я подожду тебя».

Мир, видя, как Куартараро догоняет Ринса: «Фабио, выпихни его!»

Ринс: «Вот это у меня напарник…»

Мир: «Да ты сам со мной это сделал!»

Ринс: «Да не пихал я тебя!»

Финиш

Финиш
5/6

Фотограф: Honda Racing

Алеш Эспаргаро: «Боже, я такой медленный!»

Лекуона: «Поеду с Алексом рядом. Хоть повеселюсь».

Алеш Эспаргаро: «Да ты просто оторваться от меня не можешь!»

Лекуона: «Точно. С тобой побуду».

Алеш Эспаргаро – Алексу Маркесу: «Ты два дня уже играешь. Бедные собаки твои, ты же с ними не гуляешь даже».

Алекс Маркес: «Марк вон погулять может».

---

Алекс Маркес после победы в гонке – Марку Маркесу: «На финише тебя подожду, ага?»

Хотите услышать все сами?

Хотите услышать все сами?
6/6

Фотограф: Пресс-служба MotoGP

MotoGP опубликовала ролик с болтовней пилотов в твитере. Вот он:

 

А наш отчет о первой кибергонке MotoGP можно прочитать здесь.

 

 

 

 

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Серия MotoGP
Автор Кирилл Качнов

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