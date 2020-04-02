Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки
Во время виртуального заезда пилоты Suzuki чуть не поссорились, Алекс Ринс назвал себя дальтоником, а Алеш Эспаргаро выразил озабоченность судьбой собак братьев Маркесов
Записи того, что говорят профессиональные гонщики, принимая участие в кибергонках, смотрятся порой гораздо привлекательнее, чем собственно трансляции виртуальных заездов. Главной звездой этого жанра является Ландо Норрис, перед стартом цифрового Гран При Бахрейна успевший поболтать по телефону и с напарником, и с боссом, и с парой соперников.
Однако воскресная официальная кибергонка MotoGP вышла еще более забавной. Во-первых – в отличие от аналогичных автомобильных мероприятий – в ней участвовали только действующие гонщики MotoGP (которых набралось 10). Во-вторых, во время заезда участники могли общаться друг с другом. И активно пользовались этой возможностью!
Квалификация
Фотограф: Honda Racing
Ринс: «А если кого-нибудь толкнешь – наказывают или нет? Длинный круг там… [с прошлого круга в чемпионате мира используется наказание в виде проезда по альтернативному отрезку трассы, на чем оштрафованный пилот теряет время]».
Марк Маркес: «Не-а».
Ринс: «Понял, босс».
Алеш Эспаргаро: «Да если б тут был такой штраф, Марк до финиша не доехал бы!»
Марк Маркес по завершении квалификации: «Я над гоночным темпом работал!»
Старт гонки
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Алекс Маркес: «Первый круг за сэйфти-каром поедем!» [видимо, подначивая стартовавшего первым Фабио Куартараро].
Ринс: «Надо L1 же держать, чтоб сцепление выжать?»
Алекс Маркес: «Ага, так и держи до финиша!»
Виньялес: «Ой, Honda такая быстрая! Ой, тут гравий! [в этот момент Куартараро падает и задевает Виньялеса] Фабио! Он, *****, вытолкнул меня! Ну что за ****** человек!»
Гонка
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Лекуона – Ринсу о пилотах Honda: «Ринс, глянь, как эти красные быстро едут!»
Ринс: «О чем ты? Я же дальтоник! Вот что это за цвет – желтый?»
Лекуона, которого в этот момент толкает Куартараро: «Эй, Фабио, Фабио, Фабио! Глядите на него! Нет, вы только посмотрите!»
Мир, которого только что прошел Марк Маркес: «Эй, ты нехорошо со мной поступил!»
Маркес: «А, это ты был…»
Алекс Маркес в борьбе с Баньяей: «Пекко, ты – просто *****!»
Мир, видя, как Алекс Маркес обгоняет Баньяю: «Honda такая быстрая!»
Алекс Маркес: «У судей будет работа, да?»
Гонка
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
Мир после инцидента с Ринсом: «Ты просто жестоко поступил со мной! С твоим напарником!»
Ринс: «Прости, чувак, я потерялся. Занервничал просто [чуть позже – Марку Маркесу] Марк, я иду за тобой».
Марк Маркес: «Давай, я подожду тебя».
Мир, видя, как Куартараро догоняет Ринса: «Фабио, выпихни его!»
Ринс: «Вот это у меня напарник…»
Мир: «Да ты сам со мной это сделал!»
Ринс: «Да не пихал я тебя!»
Финиш
Фотограф: Honda Racing
Алеш Эспаргаро: «Боже, я такой медленный!»
Лекуона: «Поеду с Алексом рядом. Хоть повеселюсь».
Алеш Эспаргаро: «Да ты просто оторваться от меня не можешь!»
Лекуона: «Точно. С тобой побуду».
Алеш Эспаргаро – Алексу Маркесу: «Ты два дня уже играешь. Бедные собаки твои, ты же с ними не гуляешь даже».
Алекс Маркес: «Марк вон погулять может».
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Алекс Маркес после победы в гонке – Марку Маркесу: «На финише тебя подожду, ага?»
Хотите услышать все сами?
Фотограф: Пресс-служба MotoGP
MotoGP опубликовала ролик с болтовней пилотов в твитере. Вот он:
А наш отчет о первой кибергонке MotoGP можно прочитать здесь.
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Автор
|Кирилл Качнов
Пилоты MotoGP весело поболтали во время кибергонки
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