Пилоты Honda: Мы провалили квалификацию из-за шин

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Гонщики Honda стали, пожалуй, главными неудачниками состоявшейся сегодня квалификации мотоциклетного Гран При Индонезии. Пилоты заводского коллектива начнут воскресную гонку с 15-й и 16-й позиций, а представители команды-сателлита LCR – и вовсе с 19-й и 24-й. При том что на первом этапе чемпионата у японской марки не было столь серьезных проблем: тогда пилоты заводского коллектива стартовали с двух первых рядов, некоторое время лидировали – и Пол Эспаргаро в итоге закончил гонку в Катаре на подиуме.

По завершении квалификации на трассы в Мандалике оба заводских гонщика Honda обвинили в своем провале шины Michelin. Напомним, французская марка специально для уик-энда в Индонезии выпустила партию покрышек с конфигурацией каркаса, которая последний раз использовалась на Гран При Таиланда 2018 года. Таким образом производитель шин попытался избежать повторения проблем, которые ранее возникли на проводившихся в Индонезии тестах – проблем, причиной которых стала высокая температура воздуха.

«Наш мотоцикл – лучший, когда он обут в современные шины, в нормальные шины, – заявил после квалификации Эспаргаро. – Но с шинами, сконструированными четыре года назад, все иначе. Наш байк просто не под них делался. А вот с Ducati все наоборот: у парней были огромные проблемы на тестах, они ехали очень медленно – а теперь вдруг полетели.

И это просто убивает. Это в каком-то смысле несправедливо – ведь Honda построила очень быстрый мотоцикл, ведь мы так усердно работали на тестах. Я считаю, мы всей командой отлично потрудились – и просто не заслужили таких вот результатов».

Марк Маркес в интервью после квалификации подробнее рассказал о сути проблем и о том, как они скажутся на тактике пилотов Honda в воскресной гонке.

«Задняя шина не работает так, как должна. Она недостаточно хорошо работает на входе в поворот, – пояснил шестикратный чемпион мира. – Поэтому нам приходится очень сильно нагружать переднюю шину, она очень сильно нагревается и в какой-то момент начинает разрушаться.

В итоге все, что мне остается завтра – это атаковать. Я не могу себе позволить быть терпеливым и ждать, что ситуация сложится в мою пользу. Даже чтобы попасть в первую десятку, придется серьезно рисковать. О победе я уже не мечтаю – в этом нет смысла, если стартуешь из середины второй десятки.

Вообще, конечно, забавно. На тестах у нас были серьезные проблемы с передней шиной – и мы не были уверены, что покрышка выдержит дистанцию гонки. Сейчас у нас тоже проблемы с передней шиной – только еще более серьезные. И теперь мы не до конца уверены, стоит ли вообще стартовать в гонке».