Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года

Международный Спортивный арбитражный суд на четыре года отстранил итальянского мотогонщика Андреа Янноне от участия в любых соревнованиях. Таким решением закончилось рассмотрение апелляции, которую представители пилота подали на изначальное решение Международной мотоциклетной федерации.

Напомним, что в анализах, сданных Янноне в прошлом году на Гран При Малайзии, были обнаружены следы стероидов. Международная мотоциклетная федерация на основании этого отстранила гонщика от соревнований на 18 месяцев – что не позволило итальянцу принять участие в этом сезоне MotoGP.

Защита гонщика пыталась доказать, что запрещенные вещества попали в организм гонщика непроизвольно, с пищей, которую пилот принимал по ходу гоночного уик-энда. Однако предоставленные доказательства были сочтены судом недостаточно надежными. В результате Янноне не сможет принимать участие в соревнованиях до 17 сентября 2023 года.

Команда Aprilia, за которую итальянец выступал в 2019 году, поддержала своего гонщика и по ходу нынешнего сезона не раз заявляла, что готова сохранить за ним место на 2021 год. Теперь же коллективу придется искать нового пилота основного состава: им может стать тест-пилот Брэдли Смит (он заменял Янноне по ходу большей части этого сезона) – но не исключен также переход в итальянский коллектив Кэла Кратчлоу, сейчас выступающего на мотоцикле Honda за команду-сателлита LCR.

Янноне выступал в MotoGP c 2013 года – в том числе за заводские команды Ducati и Suzuki. На его счету одна победа в гонке, лучшим местом гонщика в общем зачете стало 5-е в 2015 году.

Одновременно Марк Маркес сегодня объявил, что не примет участие в двух последних гонках сезона и сосредоточится на восстановлении после травмы, полученной в первом этапе 2020 года.