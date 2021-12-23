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MotoGP Новости

Петруччи: За доброту меня любили, но не уважали

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Гонщик MotoGP рассказал, почему, по его мнению, он не задержался в чемпионате еще на несколько лет

Петруччи: За доброту меня любили, но не уважали

За десять лет в MotoGP Данило Петруччи выиграл только две гонки, в 2019-м и 2020-м, как раз после перехода в заводскую команду Ducati. В минувшем сезоне он выступал за не самую быструю Tech3 KTM, а на следующий год и вовсе остался без места в чемпионате.

Итальянец стал чрезвычайно популярным в паддоке и за его пределами – он не старался быть жестким и через это добиваться уважения. По словам Данило, в этом кроется его индивидуальность: если бы он мог ей пожертвовать, то остался бы в MotoGP еще несколько лет.

«Думаю, меня любили, но не уважали, – рассказал Петруччи. – За все эти годы я проработал и пообщался с множеством людей. Для меня проходить по паддоку было тяжело, потому что я всегда останавливался и говорил “привет”, не отказывая. Когда не было результатов, я всегда концентрировался на себе, чтобы стать лучше, а не орал на других, пытаясь найти какую-то причину провалов.

Думаю, у меня была долгая карьера, но могла бы быть еще дольше, если бы я начал кричать на кого-то и не брал бы на себя никакой ответственности перед людьми, как, наверное, и делают некоторые гонщики. Но я всегда был собой, никогда не пытаясь действовать, как мне не свойственно».

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