Петруччи вернется в MotoGP, чтобы заменить Бастьянини в Ле-Мане
Команда Ducati пригласила своего бывшего гонщика, так как невезучему Энеа Бастьянини в очередной раз придется пропустить Гран При из-за травмы
Для новобранца Ducati Бастьянини сезон-2023 начался хуже не придумаешь. Авария на первом этапе вынудила итальянца пропустить два следующих Гран При. Он вернулся в пелотон в конце апреля в Остине – но уже после пятничных тренировок из-за сильных болей в плече отказался от продолжения выступлений.
В пятницу стало известно, что Энеа вынужден по состоянию здоровья не выступит и на предстоящем этапе в Ле-Мане. Его заменит Данило Петруччи – бывший заводской гонщик Ducati, который позже ушел в KTM, проехал «Дакар» и даже выиграл там один этап, потом вернулся в лагерь итальянской марки и сейчас стартует в Супербайке.
В послужном списке 32-летний гонщика – две победы и десять подиумов в премьер-классе, прошлой осенью он на один уик-энд вернулся в MotoGP, подменив Хоана Мира в Suzuki на этапе в Таиланде.
Гран При Франции пройдет 13-14 мая.
Энеа Бастьянини, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
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